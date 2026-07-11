Los “Pumas” recibirán a Gales por el Campeonato de Naciones

Kremer será de la partida en el XV diseñado por Felipe Contepomi para este sábado.

Este sábado se dará el segundo compromiso de la selección argentina de rugby en el marco del Campeonato de Naciones de Rugby. A partir de las 16.10 recibirá a Gales en el estadio Bicentenario de San Juan, en un duelo que contará con el arbitraje de Paul Williams (Nueva Zelanda).

En el primer partido, los Pumas sufrieron una dura caída frente a Escocia por 47-38 en el estadio Mario Kempes. El resultado final fue algo maquillado debido a que en los instantes finales del encuentro, el equipo argentino consiguió dos tries que lo acercaron en el marcador cuando la diferencia era muy abultada.

Para este partido destaca el ingreso de Marcos Kremer al elenco titular. El concordiense no estuvo disponible en el partido en Córdoba, pero en este encuentro reemplazará a Pablo Matera en una de las cinco variantes que incluirá el equipo titular. Los demás cambios serán los ingresos de Boris Wenger, Tomás Rapetti, Justo Piccardo y Bautista Delguy por Mayco Vivas, Pedro Delgado, Faustino Sánchez Valarolo y Rodrigo Isgró, respectivamente.

Con todas estas variantes, los dirigidos por Felipe Contepomi saltarán al campo de juego con: Wenger, Julián Montoya, Rapetti; Guido Petti, Matías Alemanno; Santiago Grondona, Joaquín Oviedo, Kremer; Gonzalo García, Tomás Albornoz, Piccardo, Lucio Cinti; Mateo Carreras, Santiago Carreras y Delguy.

El rival

En la primera fecha del campeonato, Gales fue uno de los tres seleccionados del hemisferio norte que resultó ganador de su partido junto a Escocia e Irlanda. En ese caso enfrentó a Fiyi, al que venció por 39-24 en condición de visitante.

El entrenador Steve Tandy confirmó que para este partido utilizará el siguiente XV desde el arranque: Rhys Carre, Dewi Lake, Dillon Lewis; Ben Carter, Adam Beard; Jac Morgan, Aaron Wainwright, James Botham; Tomos Williams, Sam Costelow, Joe Hawkins, Eddie James; Josh Adams, Blair Murray y Ellis Mee.

Fixture y resultados | Fecha 2

Sábado 11/7:

Nueva Zelanda 47-17 Italia.

Australia 26-42 Francia.

Japón 20-36 Irlanda.

10.10: Fiyi - Inglaterra.

12.40: Sudáfrica - Escocia.

16.10: Argentina - Gales.