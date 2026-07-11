Murió el exfutbolista Antonio Rattín

Este sábado 11 de julio de 2026 comenzó con una triste noticia para el fútbol argentino debido a que se confirmó el fallecimiento de Antonio Ubaldo Rattín. El exfutbolista tenía 89 años y fue despedido por la cuenta oficial del Club Atlético Boca Juniors, íntimamente ligado a su vida: es la única camiseta que vistió.

Rattín comenzó su carrera en Boca Juniors en 1956. Curiosamente lo hizo como titular en el clásico ante River Plate del 9 de septiembre de ese año: fue victoria por 2-1 del Xeneize en un clásico que quedó para la historia al tratarse del debut de uno de los jugadores con más partidos en la institución.

Llegó a disputar 382 partidos con la casaca azul y oro obteniendo un total de cinco títulos: los Campeonatos de Primera División 1962, 1964 y 1965, la Copa Argentina 1969 y el Torneo Nacional 1969. En Boca anotó 28 goles y fue suplente apenas en seis ocasiones.

Con 382 partidos, Antonio Rattín es el séptimo jugador con más partidos en la historia de Boca.

Su último partido con la camiseta del Xeneize fue el 27 de julio de 1970, ocasión en la que Boca venció a Banfield por 1-0. En el final de ese año, ya con 33 años, decidió colgar los botines.

Selección Argentina

Las buenas actuaciones de Rattín en el mediocampo de Boca lo llevaron a jugar en la selección por un período que se extendió por 10 años. Su primer partido fue el 18 de noviembre de 1959 (derrota 4-2 ante Chile) y el último fue el 27 de julio de 1969 (derrota 3-1 ante Bolivia).

Con la camiseta de Argentina jugó dos Mundiales: Chile 1962 e Inglaterra 1966, siendo este último el certamen del que más recuerdo se tiene sobre su imagen. Fue a partir de una situación que él protagonizó que se decidió implementar el sistema de tarjeta roja.

Argentina enfrentaba a Inglaterra por los cuartos de final de ese mundial en el que los ingleses eran anfitriones. En un tenso encuentro, el árbitro alemán Rudolf Kreitlein decidió expulsar a Antonio Rattín, pero como el jugador no entendía el idioma ni las gesticulaciones, decidió no salir del campo. Esto demoró el partido unos 10 minutos.

Antonio Rattín protagonizando una de las principales escenas de su carrera, en 1966.

Famosa es su imagen tomando la bandera del Reino Unido en uno de los banderines del tiro de esquina. A partir de esta situación es que la FIFA tomó en cuenta la idea desarrollada por el exárbitro inglés Ken Aston para implementar el sistema de tarjetas.

En total, Rattín jugó 32 partidos oficiales con la camiseta de la selección. Además de las dos participaciones en los mundiales se destacaron sus presencias en las dos Copas América de 1959 (Ecuador) y 1967 (Uruguay), además de la obtención de la Copa de las Naciones en 1964, certamen en el que Argentina se impuso a Brasil, Inglaterra y Portugal.

Entrenador

Antonio Rattín tuvo solamente una experiencia como técnico. En 1980 tomó la conducción técnica de Boca Juniors, pero los resultados no lo acompañaron y dejó el cargo. Nunca más dirigió luego de esa experiencia.

Fuente: Historia de Boca.