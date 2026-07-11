Otto Fritzler ganó la clasificación del TC en Posadas

Este sábado se desarrolló la clasificación correspondiente a la octava fecha del Turismo Carretera. En el autódromo Rosamonte de Posadas, Misiones, tuvieron lugar primero los entrenamientos y luego el ordenamiento rumbo a las series clasificatorias que se disputarán el domingo.

En el primer ensayo de la jornada se destacó Julián Santero, que registró un tiempo de un minuto, 32 segundos y 538 milésimas para quedarse con el primer lugar. En la segunda posición apareció el uruguayense Nicolás Bonelli, apenas a 41 milésimas del mendocino; mientras que Luis Di Palma se quedó con el tercer puesto, a 61 milésimas. En este entrenamiento, Mariano Werner acabó en el 47° lugar, a más de dos segundos del tiempo del líder.

La segunda práctica tuvo como líder a Valentín Aguirre, que mejoró el tiempo de Santero y con un registro de un minuto, 31 segundos y 753 milésimas fue el más veloz sobre la pista. Otra vez el segundo fue Bonelli, esta vez a 88 milésimas; mientras que Otto Fritzler quedó en el tercer lugar, a 105 milésimas. Werner, por su parte, quedó 39° a un segundo y 192 milésimas del mejor registro.

Llegado el momento de la verdad, Bonelli volvió a destacarse. El uruguayense quedó tercero, a apenas 193 milésimas de Fritzler, el poleman. El tiempo ganador fue de un minuto, 31 segundos y 513 milésimas, seguido por Christian Ledesma a 137 milésimas. El paranaense Werner tuvo su mejor rendimiento de la jornada y quedó en la undécima posición, a 579 milésimas.

La actividad de la categoría continuará este domingo con la disputa de las series clasificatorias. La primera de ellas será a las 10 y se desarrollarán tres en total. La final comenzará a las 13.40 y consagrará al mejor luego de 25 vueltas o 50 minutos de carrera, lo que ocurra primero.

Clasificación | Turismo Carretera | Fecha 8 (en Posadas)

1°) Otto Fritzler (Mercedes): 1’31”513/1000.

2°) Christian Ledesma (Chevrolet): a 137/1000.

3°) Nicolás Bonelli (Ford): a 193/1000.

4°) Facundo Ardusso (Ford): a 369/1000.

5°) Emiliano Spataro (Ford): a 381/1000.

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11°) Mariano Werner (Ford): a 579/1000.