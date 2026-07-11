Patronato aplastó a Argentino Juniors en uno de los tres adelantos

El "Patrón" goleó en el estadio Grella al colista de la Liga Paranaense.

Por la 13ª fecha de la Liga Paranaense de Fútbol, este sábado hubo tres encuentros en diferentes puntos de la ciudad. Se trata de los adelantos de una jornada que se completará el domingo con otros seis encuentros.

En Villa Uranga, Instituto dio el golpe y venció a Club VF por 2-0 con los tantos de Roberto Escalada y Juan Ríos, de manera que alcanzaron los 24 puntos en la tabla de posiciones, igualando la línea de Oro Verde en el quinto puesto.

También hubo triunfo de Belgrano, que venció a Formación Independiente por 3-0 con los tantos de Tobías Zorzoli, Nahuel Martínez y Brian Micceli. Con la victoria en el estadio Pablo Zapata perteneciente a Sportivo Urquiza, el Mondonguero llegó a 24 unidades y también está quinto junto a Instituto y Oro Verde.

La nota de la jornada la dio Patronato, que en el estadio Presbítero Bartolomé Grella le ganó a Argentino Juniors por 10-0. Benjamín Verón (en cuatro ocasiones), Facundo Quiñones, Tomás Gómez (ambos en dos oportunidades), Fausto Garrone y Pablo Romero anotaron los goles del triunfo Rojinegro.

Con un partido menos, el Patrón llegó a 16 puntos y está undécimo en la tabla. Podría subir más en caso de vencer a Los Toritos el próximo miércoles desde las 15.30.

Fixture | Liga Paranaense de Fútbol | Fecha 13

Sábado 11/7:

Instituto 2-0 Club VF.

Patronato 10-0 Argentino Juniors.

Belgrano 3-0 Formación Independiente.



Domingo 12/7 - Desde las 15.30:

Sportivo Urquiza - Ciclón del Sur.

Palermo - San Benito.

Oro Verde - Camioneros.

Neuquen - Universitario.

Don Bosco - Atlético Paraná.

Los Toritos - Peñarol.