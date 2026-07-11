Patronato confirmó la convocatoria para visitar a Gimnasia y Tiro

El cuerpo técnico de Patronato, comandado por Marcelo Candia, comunicó la nómina de 20 jugadores que viajaron a Salta para enfrentar a Gimnasia y Tiro en el marco de la 20ª fecha de la Zona 2 del torneo de la Primera Nacional. El duelo contará con arbitraje de Jorge Broggi y se disputará en el estadio David Michel Torino.

En la lista de convocados del Patrón reaparece Luciano Strey, uno de los jóvenes surgidos de la cantera que será una opción más para el cuerpo técnico. Además hace también su primera aparición Gonzalo Salega, reciente incorporación del Rojinegro.

Entre las malas nuevas aparecen dos bajas entre las opciones para Candia. Nahuel Genez sufrió un desgarro en el bíceps femoral derecho y se ausentará por algunas jornadas; mientras que Brandon Cortés, titular en la derrota 1-0 ante San Martín de Tucumán, se encuentra atravesando un cuadro gripal.

Además, Juan Salas sigue su recuperación por la lesión sufrida en el hombro derecho, de manera que tampoco está entre los citados.

Los convocados serán los siguientes:

-Arqueros: Alan Sosa y Franco Rivasseau.

-Defensores: Facundo Díaz, Gabriel Díaz, Fernando Evangelista, Facundo Heredia, Fernando Moreyra y Maximiliano Rueda.

-Mediocampistas: Juan Barinaga, Federico Bravo, Alejo Miró, Augusto Picco, Luciano Pacco, Valentín Pereyra, Gonzalo Salega, Luciano Strey y Valentín Villarreal.

-Delanteros: Diego Díaz, Renzo Reynaga, Hernán Rivero y Franco Soldano.

El plantel viajó a Salta el viernes por la noche y este sábado por la tarde se entrenó en la ciudad del norte del país. Esta práctica se desarrolló en el hotel, lugar en el que pusieron a punto los últimos detalles para medirse con el Lobo salteño.