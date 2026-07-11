Rowing venció al CAE y lo bajó de la cima del TRL

Este sábado por la tarde hubo acción correspondiente a la primera fecha de la segunda rueda en el Top 10 del Torneo Regional del Litoral. Y en Paraná se jugó nada más y nada menos que el clásico protagonizado por Estudiantes y Rowing.

El Albinegro, que llegó a esta jornada como puntero, acabó perdiendo por 30-15 como local ante Rowing, que con el triunfo obtenido no pudo saltar desde el séptimo lugar. El duelo se llevó a cabo en la sede del Parque Urquiza perteneciente a Estudiantes.

La derrota dejó a los de Pedro Fontanetto en la cuarta posición de la tabla con 32 puntos, relegado por Gimnasia de Rosario, Santa Fe RC (ambos con 34) y Duendes RC (con 35). A los de Francisco Nin, en cambio, les permitió escalar hasta los 24 puntos, aunque siguen en la séptima posición.

En la próxima fecha, Rowing recibirá a Duendes RC; mientras que el CAE buscará la recuperación visitando a Old Resian. Toda esa actividad se desarrollará el próximo sábado 18 de julio.

Resultados | Fecha 10

Estudiantes 15-30 Rowing.

Universitario (R) 17-37 Santa Fe RC.

Gimnasia (R) 34-27 Old Resian.

Duendes RC 27-20 CRAI.

Jockey (R) 52-0 Jockey (VT).



Posiciones

1°) Duendes RC: 35 puntos.

2°) Santa Fe RC: 34.

3°) Gimnasia (R): 34.

4°) Estudiantes: 32.

5°) CRAI: 29.

6°) Jockey (R): 29.

7°) Rowing: 24.

8°) Old Resian: 20.

9°) Universitario (R): 18.

10°) Jockey (VT): 12.



Próxima fecha

Rowing - Duendes.

Old Resian - Estudiantes.

Jockey (VT) - Universitario (R).

CRAI - Universitario (R).

Santa Fe RC - Gimnasia (R).

Jockey (R) - CRAI.

Segunda División

En la segunda división hubo victoria para Tilcara, que se impuso por un contundente 43-0 como visitante de Los Pampas, resultado con el que llegó a los 24 puntos y se ubica en la séptima posición de la tabla. Este resultado fue en el marco de la novena fecha del torneo, antepenúltima de la fase regular: la próxima jornada -penúltima- será el 18 de julio y el Verde paranaense deberá recibir a La Salle.

Resultados | Fecha 9

Los Pamas 0-43 Tilcara.

Logaritmo 29-23 Los Caranchos.

Gimnasia (Pergamino) 15-43 Alma Juniors.

La Salle 27-29 Cha Roga.

CRaR 23-24 Universitario (Santa Fe).

Provincial 52-28 Regatas & Belgrano (San Nicolás).



Posiciones

1°) Logaritmo: 38 puntos*.

2°) Alma Juniors: 35*.

3°) Universitario (SF): 34.

4°) CRaR: 33.5°) Provincial: 31.

6°) Los Caranchos: 27.

7°) Tilcara: 24.

8°) Regatas & Belgrano (SN): 17.

9°) Los Pampas: 12.

10°) La Salle: 12.

11°) Cha Roga: 10.

12°) Gimnasia (P): 7.

*Clasificados al Top 6 Copa Oro



Próxima fecha

Tilcara - La Salle.

Universitario (SF) - Logaritmo.

Alma Juniors - Los Pampas.

Provincial - CRaR.

Regatas & Belgrano (SN) - Cha Roga.

Los Caranchos - Gimnasia (P).