Rowing venció al CAE y lo bajó de la cima del TRL

Rowing le ganó a Estudiantes a domicilio y sumó cuatro puntos (Foto - Instagram: @smilefotografia.sy).
Este sábado por la tarde hubo acción correspondiente a la primera fecha de la segunda rueda en el Top 10 del Torneo Regional del Litoral. Y en Paraná se jugó nada más y nada menos que el clásico protagonizado por Estudiantes y Rowing.
El Albinegro, que llegó a esta jornada como puntero, acabó perdiendo por 30-15 como local ante Rowing, que con el triunfo obtenido no pudo saltar desde el séptimo lugar. El duelo se llevó a cabo en la sede del Parque Urquiza perteneciente a Estudiantes.
La derrota dejó a los de Pedro Fontanetto en la cuarta posición de la tabla con 32 puntos, relegado por Gimnasia de Rosario, Santa Fe RC (ambos con 34) y Duendes RC (con 35). A los de Francisco Nin, en cambio, les permitió escalar hasta los 24 puntos, aunque siguen en la séptima posición.
En la próxima fecha, Rowing recibirá a Duendes RC; mientras que el CAE buscará la recuperación visitando a Old Resian. Toda esa actividad se desarrollará el próximo sábado 18 de julio.
Resultados | Fecha 10
Estudiantes 15-30 Rowing.
Universitario (R) 17-37 Santa Fe RC.
Gimnasia (R) 34-27 Old Resian.
Duendes RC 27-20 CRAI.
Jockey (R) 52-0 Jockey (VT).
Posiciones
1°) Duendes RC: 35 puntos.
2°) Santa Fe RC: 34.
3°) Gimnasia (R): 34.
4°) Estudiantes: 32.
5°) CRAI: 29.
6°) Jockey (R): 29.
7°) Rowing: 24.
8°) Old Resian: 20.
9°) Universitario (R): 18.
10°) Jockey (VT): 12.
Próxima fecha
Rowing - Duendes.
Old Resian - Estudiantes.
Jockey (VT) - Universitario (R).
CRAI - Universitario (R).
Santa Fe RC - Gimnasia (R).
Jockey (R) - CRAI.
Segunda División
En la segunda división hubo victoria para Tilcara, que se impuso por un contundente 43-0 como visitante de Los Pampas, resultado con el que llegó a los 24 puntos y se ubica en la séptima posición de la tabla. Este resultado fue en el marco de la novena fecha del torneo, antepenúltima de la fase regular: la próxima jornada -penúltima- será el 18 de julio y el Verde paranaense deberá recibir a La Salle.
Resultados | Fecha 9
Los Pamas 0-43 Tilcara.
Logaritmo 29-23 Los Caranchos.
Gimnasia (Pergamino) 15-43 Alma Juniors.
La Salle 27-29 Cha Roga.
CRaR 23-24 Universitario (Santa Fe).
Provincial 52-28 Regatas & Belgrano (San Nicolás).
Posiciones
1°) Logaritmo: 38 puntos*.
2°) Alma Juniors: 35*.
3°) Universitario (SF): 34.
4°) CRaR: 33.5°) Provincial: 31.
6°) Los Caranchos: 27.
7°) Tilcara: 24.
8°) Regatas & Belgrano (SN): 17.
9°) Los Pampas: 12.
10°) La Salle: 12.
11°) Cha Roga: 10.
12°) Gimnasia (P): 7.
*Clasificados al Top 6 Copa Oro
Próxima fecha
Tilcara - La Salle.
Universitario (SF) - Logaritmo.
Alma Juniors - Los Pampas.
Provincial - CRaR.
Regatas & Belgrano (SN) - Cha Roga.
Los Caranchos - Gimnasia (P).