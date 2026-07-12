Argentina e Inglaterra, cara a cara por sexta vez en los mundiales

Este domingo por la madrugada se definió la clasificación de la Argentina a las semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En esa instancia ya lo esperaba Inglaterra, que venció a Noruega por 2-1 y consiguió la clasificación al igual que la Albiceleste, en tiempo extra.

El pasado vio a estos dos seleccionados enfrentarse repetidamente en mundiales. De hecho, esta será la sexta vez que se midan ambos equipos en el certamen más importante del mundo del fútbol y la cuarta vez que lo harán en una instancia de eliminación directa, para definir quién continúa en competencia.

El primero de todos los duelos entre ambos fue en Chile, en 1962, ocasión en la que el seleccionado inglés se impuso por 3-1. En aquella oportunidad Argentina no superó la fase de grupos, mientras que el combinado inglés avanzó como escolta de Hungría y quedó rápido en el camino: en cuartos de final cayó 3-1 ante Brasil.

En 1966 jugaron nuevamente, esta vez por los cuartos de final del torneo. Argentina había superado el Grupo 2 junto a Alemania Federal y por la diferencia de gol quedó en el segundo puesto; mientras que Inglaterra se impuso a Uruguay en el Grupo 1 y avanzó como líder.

En un duelo polémico, Inglaterra se impuso con el gol de Geoffrey Hurst por 1-0 y siguió en carrera en el mundial que acabó ganando (venció 4-2 a Alemania en la final). Este partido marcó un antes y un después, porque por la demora en la expulsión de Antonio Rattín (no comprendía los gestos del árbitro), decidieron implementar las tarjetas amarillas y rojas.

Antonio Rattín recibiendo (pero no comprendiendo) la orden del árbitro alemán Rudolf Kreitlein de que se retire del campo.

Contexto caliente e historia de los mundiales

El tercer partido mundialista entre ambos seleccionados fue en 1986. Aunque no hubiera una relación directa, para todos los argentinos significó una chance de revancha luego de la Guerra de Malvinas ocurrida en 1982 y Diego Maradona, en todo su esplendor, fue una especie de héroe ese día.

El Pelusa abrió el marcador anticipándose a Peter Shilton con la mano tras una pared en la puerta del área que acabó en rechazo hacia el centro de un defensor inglés. En el segundo se sacó de encima la marca de cuanto inglés lo cruzó desde el inicio de su carrera por el costado derecho en el mediocampo (Shilton incluido). Gary Lineker descontó, pero Argentina ganó 2-1 en los cuartos de final del Mundial 1986, torneo que acabaría ganando luego de vencer a Alemania en la final por 3-2.

Otra victoria

En 1998 se dio el tercer duelo de eliminación directa entre ambos seleccionados: se encontraron en los octavos de final del torneo. Argentina había ganado el Grupo H con puntaje perfecto y sin recibir goles; mientras que el combinado inglés había terminado como escolta del Grupo G por detrás de Rumania.

En un partido sumamente parejo, Argentina lo empató 2-2 cerca del final con gol de Javier Zanetti (antes anotaron Gabriel Batistuta para la Argentina, Alan Shearer y Michael Owen para los europeos) y debieron recurrir a los penales para definir a un ganador.

Allí se lució Carlos Roa, que atajó los penales de Paul Ince y David Batty para la victoria argentina por 4-3 (erró Hernán Crespo). No hubo mucho camino más, debido a que en la siguiente instancia Argentina no pudo con Países Bajos y quedó eliminada.

Carlos Roa contuvo dos penales: en la imagen, la ejecución de David Batty.

Se trata de un duelo tradicional en la Copa del Mundo: con el partido del miércoles, Inglaterra quedará por detrás de Alemania como el equipo al que Argentina enfrentó más veces: serán seis duelos. Ante los alemanes fueron siete y tres de ellos fueron finales mundialistas (1986, 1990 y 2014).

Derrota y eliminación temprana

El último duelo mundialista entre ambos fue en el certamen siguiente. Corea/Japón 2002 encontró a ambos en el Grupo F, que fue el de la muerte con la inclusión también de Nigeria y Suecia.

David Beckham, de penal, sentenció el recorrido de Argentina en el Mundial 2002.

Argentina llegó como candidato a este torneo, pero cayó 1-0 ante el combinado inglés por el gol de David Beckham y acabó siendo eliminado del torneo en esa fase. Inglaterra no llegó mucho más lejos: quedó afuera en cuartos de final tras caer ante Brasil por 2-1.

Historial negativo

Además de esos cinco duelos oficiales, Argentina se enfrentó a Inglaterra en otras nueve oportunidades con saldo negativo: dos victorias, cuatro empates y tres derrotas. Sumados a los encuentros mundialistas, el historial consta de tres victorias, cinco empates y seis derrotas.

El último partido entre ambos fue en Suiza, lugar en el que Inglaterra se impuso por 3-2 en 2005. En este partido estaban presentes dos de los colaboradores de Lionel Scaloni en la conducción técnica de la selección: Roberto Ayala y Walter Samuel (que anotó el segundo gol argentino).

Hernán Crespo adelantó a la Argentina en lo que acabó en derrota por 3-2.

En sus 20 años vistiendo la camiseta del seleccionado, Lionel Messi nunca estuvo frente a frente con Inglaterra: esta será su primera vez.