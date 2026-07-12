Argentina perdió ante Escocia e irá por el séptimo lugar

Argentina no pudo con Escocia en un encuentro en el que siempre corrió desde atrás.

Este domingo se disputaron las semifinales correspondientes al Mundial de rugby masculino M20. En el estadio Avchala de la ciudad de Tbilisi, Georgia, a la selección argentina le tocó medirse con su par de Escocia en las semifinales por el quinto puesto: ambos combinados terminaron segundos en su grupo, lo que los llevó a jugar por esta instancia.

El encuentro no tuvo paridad prácticamente desde el arranque. Dos tries escoceses pusieron el partido 14-0 a su favor cuando iban 23 minutos y pese a que hubo un descuento argentino por un try penal, Escocia volvió a pisar el ingoal Albiceleste para retirarse al descanso en ventaja por 19-7.

En el segundo tiempo, Escocia llegó al try rápido, pero esta vez hubo respuesta con dos tries argentinos -el primero de ellos del paranaense Bautista Lescano- para acercar las distancias: estaban parcialmente 24-19 en favor de los europeos.

Sin embargo, tres tries consecutivos de Escocia liquidaron el juego. A cinco minutos del final hubo un nuevo try argentino -el cuarto del partido- que resultó insuficiente para dar pelea en el cierre: fue victoria Escocesa por un sólido 44-26.

Hubo actividad para los tres paranaenses del plantel: Lescano y Basilio Cañas jugaron desde el arranque y estuvieron en todo el partido; mientras que Franco Marizza entró desde el banco a partir de los cuatro minutos del segundo tiempo y ya no salió.

Los Pumitas ahora jugarán la final por el séptimo puesto frente al perdedor del duelo entre Australia y Gales que se disputará este mismo domingo.

-SÍNTESIS-

Argentina 26-44 Escocia.



Punto a punto:

8’PT: try de Ollie Blyth-Lafferty, convertido por Jake Dalziel (ESC).

23’PT: try de Joe Robert, convertido por Jake Dalziel (ESC).

27’PT: try penal (ARG).

32’PT: try de Nairn Moncrieff (ESC).

Resultado parcial: Argentina 7-19 Escocia.

6’ST: try de Hamish MacArthur (ESC).

11’ST: try de Bautista Lescano (ARG).

20’ST: try de Pedro Coll, convertido por Federico Serpa Laporte (ARG).

23’ST: try de Joe Roberts (ESC).

26’ST: try de Oliver McKenna, convertido por Jake Dalziel (ESC).

30’ST: try de Harvey Preston (ESC).

35’ST: try de Ramón Fernández, convertido por Federico Serpa Laporte (ARG).

41’ST: penal de Jake Dalziel.

Resultado final: Argentina 26-44 Escocia.



Formaciones:

Argentina: Fabrizio Cebrón, Nicolás Cambiasso, Bautista Salinas Mallea; Joaquín Pascual Viale, Felipe Hygonenq; Tomás Dande, Basilio Cañas, Federico Torre; Benjamín Ledesma Arocena, Manuel Giannantonio, Joaquín Daireaux, Pedro Coll; Ramón Fernández, Bautista Lescano y Simón Pfister.

HC: Nicolás Fernández Miranda.



Escocia: William Pearce, Joe Roberts, Ollie Blyth-Lafferty; Christian Lindsay, Dan Halkon; Sam Byrd, Harvey Preston; Oliver Finlayson-Russell; Hamish MacArthur, Jake Dalziel, Nairn Moncrieff, Alex Bryden; Henry Kesterton, Daniel Kelly y Rory McHaffie.

HC: Fergus Pringle.



Ingresaron:

-En Argentina: Manuel Cuneo Camargo, Laureano Valle Díaz, Federico Narváez, Jeremy Annand, Franco Marizza, Juan Preumayr y Federico Serpa Laporte.



-En Escocia: Jack Utterson, Oliver McKenna, Jamie Stewart, Fin Mather, Archi Appleby, Asa Stewart-Harris, Harry Soboil y Ewan Caven.



Amonestados:

22’PT: Benjamín Ledesma Arocena (ARG).

27’PT: Dan Halkon (ESC).

36’PT: Nicolás Cambiasso (ARG).

29’ST: Pedro Coll (ARG).



Árbitro: Ben Connor.



Estadio: Avchala Stadium (Tbilisi, Georgia).