Boca, a la espera de dos de sus refuerzos

Este domingo por la tarde se confirmó que Sebastián Villa y Álvaro Montero se realizarán los estudios médicos previos a la firma de contrato para sumarse a Boca Juniors como refuerzos.

De llegar ambos, el Xeneize sumaría tres incorporaciones en total teniendo en cuenta que ya se produjo el arribo de Leandro Lozano a la institución, proveniente de Argentinos Juniors. Incluso ya se estrenó: fue parte del triunfo 1-0 ante Athletico Paranaense en un amistoso disputado en Salta.

Montero llegará este lunes por la noche a la Argentina y el martes se realizará los estudios médicos correspondientes. Si no surgen inconvenientes en dichos estudios, el arquero con pasado reciente en Vélez y parte del plantel mundialista de Colombia, se sumará a la institución.

Llegaría al Xeneize por cuatro temporadas luego de que Boca pague cuatro millones de dólares por su pase al Fortín. De esta manera se suplantará la ausencia por lesión de Agustín Marchesín, que sufrió una rotura de ligamentos meses atrás.

Álvaro Montero podría sumarse al Xeneize desde el martes.

En el caso de Villa, su incorporación se producirá luego de los estudios médicos que le realizarán este lunes, siempre y cuando no surja ninguna novedad negativa.

La institución porteña abonará 6,5 millones de dólares para quedarse con la totalidad del pase del atacante de gran pasado reciente en Independiente Rivadavia, donde fue una de las principales figuras del equipo que sobresalió en la fase de grupos de la Copa Libertadores.