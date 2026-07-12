Borgert terminó segundo en la octava final de la temporada del TC Pista

Este domingo concluyó la actividad correspondiente a la octava fecha del TC Pista en el autódromo Rosamonte de Posadas, Misiones. Allí primero tuvieron lugar las series clasificatorias y luego la final para determinar al ganador del fin de semana.

En la primera de las series se destacó Juan Gallo. El poleman fue contundente y se impuso en el mano a mano con Felipe Bernasconi. La victoria de Gallo llegó en siete minutos, 45 segundos y 743 milésimas, dejando por detrás a Bernasconi y Santiago Biagi.

En la segunda batería clasificatoria hubo un mano a mano entre Eugenio Provens y Manuel Borgert que tuvo al cordobés imponiéndose al ramirense. Sin embargo, en la segunda vuelta hubo un despiste de Provens que le dio el liderazgo al entrerriano hasta el final de la carrera, que duró siete minutos, 48 segundos y 86 milésimas. Detrás quedaron Thomas Pozner y Gabriel Gandulia.

Con Gallo y Borgert como líderes largó la final de la fecha. El ramirense presionó en los primeros metros, pero no consiguió meterse en el primer lugar y en ese orden fueron durante la totalidad de las vueltas que duró la competencia.

El ganador fue Gallo, que se llevó todos los puntos disponibles del fin de semana sin dejar ningún lugar a dudas sobre su rendimiento. El segundo lugar fue para un meritorio fin de semana de Borgert, que remonta en el campeonato y se ilusiona con dar pelea más arriba. El podio lo completó Bernasconi.

El próximo fin de semana de competencia será el del 2 de agosto y reunirá a los pilotos en el autódromo San Juan Villicum, por la penúltima fecha antes de definir a los clasificados a la Copa de Plata.

Resultados | TC Pista | Fecha 8 (en Posadas)

1°) Juan Gallo (Ford): 31’54”201/1000.

2°) Manuel Borgert (Ford): a 1”205/1000.

3°) Felipe Bernasconi (Toyota): a 1”672/1000.

4°) Santiago Biagi (Dodge): a 10”749/1000.

5°) Benjamín Antón (Ford): a 11”442/1000.