Dos goles en tiempo extra metieron a la Argentina en las semifinales

Este sábado por la noche, los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 enfrentaron a la selección argentina con Suiza. El partido se jugó en el estadio Kansas City y contó con arbitraje del portugués João Pinheiro.

De arranque en el juego la posesión estuvo repartida. Granit Xhaka en el eje suizo y Leandro Paredes en el argentino eran los responsables de manejar los hilos de cada equipo. Suiza merodeó el área de Emiliano Martínez, pero cuando Argentina superó la mitad del campo llegó la ventaja.

Primero hubo un remate infructuoso de Alexis MacAllister, pero poco después llegó el tiro de esquina que permitió la apertura del marcador para la Albiceleste. Un preciso centro de Lionel Messi encontró el buen anticipo del mediocampista de Liverpool, que ganó de cabeza en el primer palo y cruzó el remate hacia el costado izquierdo de Gregor Kobel, que nada pudo hacer. Golazo y 1-0.

Desde el gol, Argentina se replegó y falló constantemente en la intercepción de los pases en el juego de Suiza en tres cuartos de cancha. Sin embargo, los minutos pasaron y ninguno de los dos equipos llegó al arco rival.

Apenas tuvo una el conjunto suizo en una pérdida de Rodrigo De Paul en la mitad de la cancha que permitió el contragolpe del conjunto europeo. Dan Ndoye metió un pase en profundidad para Breel Embolo, que parecía ganarle el mano a mano a Lisandro Martínez, aunque el cruce del entrerriano y la salida de Dibu Martínez evitaron que el atacante pudiera marcar el empate. Al descanso 1-0.

En el complemento, Argentina parecía manejar la pelota algo más en el arranque, pero rápidamente la tesitura volvió a ser la del primer tiempo: Suiza tuvo la pelota y esta vez fue más profundo en ataque.

La primera de las chances fue de Embolo, que ganó de cabeza tras un centro bombeado de Ricardo Rodríguez desde la izquierda. El remate no tenía potencia, pero iba esquinado, por lo que Martínez debió volar para quedarse con el balón.

Tuvo un buen lapso el Dibu que volvió a aparecer tras un nuevo centro de izquierda y un cabezazo de sobrepique de Ndoye que cruzó el remate hacia la izquierda de Martínez, que rechazó con una gran estirada. En la siguiente, Martínez evitó el gol tras un remate bajo y potente de Xhaka que se metía contra el poste izquierdo.

Pero Martínez no podría atajar todas. Otro desborde por izquierda de Rodríguez en combinación con Ndoye terminó con este último ingresando al área por el costado izquierdo. En el mano a mano con Martínez, el atacante definió a la izquierda del arquero y estampó el 1-1 a los 21 minutos.

Cuando parecía que se venía la noche para el equipo de Scaloni, que no tenía respuestas, llegó la jugada que cambió el rumbo del partido. Embolo parecía haber recibido una falta de Leandro Paredes que valió una amonestación para el mediocampista de Boca; sin embargo, el VAR intervino porque Embolo pareció simular la infracción, entonces Pinheiro debió cambiar la amarilla. Este cambio llevó a la expulsión de Embolo, que ya estaba amonestado por una fuerte falta sobre Paredes: Suiza quedó con uno menos.

Luego del repliegue suizo, Argentina volvió a manejar la pelota y estuvo cerca tras un centro cruzado desde la derecha que atravesó toda el área hasta la posición de Nicolás González, que sobre la línea volvió a poner el balón en juego. Por el centro apareció MacAllister, que ganó de cabeza pero remató muy desviado.

Messi también tuvo su chance con un remate de derecha que se fue muy cerca del poste y en la última del partido estuvo la ocasión para Lisandro Martínez, con una tijera tras un tiro de esquina que el arquero suizo despejó hacia su derecha. Pese a apretar en los instantes finales, Argentina no logró la ventaja y el partido acabó 1-1.

En el tiempo extra, Thiago Almada generó en la primera ocasión tras su ingreso con un remate desde afuera del área que se fue rozando el poste derecho del arco defendido por Kobel. La actitud era clara: Suiza replegado y Argentina tocando buscando el espacio, esta vez con la variante del tiro de larga distancia.

Pero ese aviso quedó en eso. Más que un centro cruzado sin intervenciones o algún remate muy desviado, Argentina generó poco en el primer tiempo. El gol llegó en la segunda parte.

Fue Julián Álvarez quien rompió el empate con un excelente remate desde afuera del área. Su derechazo frente al área grande, recostado sobre la izquierda se clavó en el ángulo superior izquierdo de Kobel para transformarse en el 2-1 parcial a los seis minutos.

Después de una larga espera, el partido volvió a moverse y Suiza empujó con sus herramientas, siendo necesarias las intervenciones de Lisandro Martínez y Nicolás Otamendi (entró por Cristian Romero, otra vez sentido en la rodilla) en más de una ocasión.

Recién sobre el final llegó la chance del contragolpe. Una larga conducción de Thiago Almada parecía terminar con el atacante surgido en Vélez desperdiciando el mano a mano, pero en el rebote apareció Lautaro Martínez, que definió contra el poste izquierdo y estampó el 3-1 que liquidó el encuentro.

Ganó Argentina y se clasificó a las semifinales. Por tercera vez en los últimos cuatro mundiales, Argentina jugará todos los partidos disponibles en un Mundial. El rival será nada más, ni nada menos que Inglaterra, el próximo miércoles 15 de julio, desde las 16 (hora de Argentina) en el estadio de Atlanta.

-SÍNTESIS-

Argentina 3-1 Suiza.



Goles:

10’PT: Alexis MacAllister (ARG).

22’ST: Dan Ndoye (SUI).

7’STE: Julián Álvarez (ARG).

16’STE: Lautaro Martínez (ARG).



Expulsado:

28’ST: Breel Embolo (SUI).



Formaciones:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina Lucero, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis MacAllister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

DT: Lionel Scaloni.



Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Djibril Sow, Fabian Rieder, Dan Ndoye; Breel Embolo.

DT: Murat Yakin.



Cambios:

33’ST: ingresó Nicolás González por Nicolás Tagliafico (ARG).

40’ST: ingresó Lautaro Martínez por Rodrigo De Paul (ARG).

40’ST: ingresó Gonzalo Montiel por Nahuel Molina (ARG).

41’ST: ingresó Silvan Widmer por Djibril Sow (SUI).

41’ST: ingresó Miro Muheim por Fabian Rieder (SUI).

41’ST: ingresó Zeki Amdouni por Dan Ndoye (SUI).

45’ST: ingresó Eray Cümart por Ricardo Rodríguez (SUI).

FP: ingresó Thiago Almada por Enzo Fernández (ARG).

6’PTE: ingresó Ardon Jashari por Denis Zakaria (SUI).

ETE: ingresó Nicolás Otamendi por Cristian Romero (ARG).

5’STE: ingresó José López por Leandro Paredes (ARG).

10’STE: ingresó Rubén Vargas por Remo Freuler (SUI).



Amonestados:

44’PT: Breel Embolo (SUI).

7’PTE: Thiago Almada (ARG).

8’PTE: Lautaro Martínez (ARG).

9’STE: José López (ARG).



Árbitro: João Pinheiro (Portugal).



Estadio: Kansas City.