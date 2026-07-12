“Encontramos a un rival que nos puso en aprietos”, reconoció Scaloni

Scaloni invitó a la gente a ilusionarse hasta el final y prometió que el equipo dejará todo.

Este domingo por la madrugada, Argentina consiguió la clasificación a las semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con una victoria por 3-1 ante Suiza en tiempo extra. El equipo de Lionel Scaloni volvió a meterse entre los cuatro mejores por segundo mundial consecutivo y disputará todos los encuentros disponibles en el certamen.

Luego de obtener la clasificación, el entrenador habló en conferencia de prensa con los periodistas presentes en el estadio Kansas City. Sin rodeos destacó el nivel de Suiza: “Encontramos a un rival que nos puso en aprietos”, señaló.

Para el entrenador hubo dificultades en los duelos mano a mano generados en cada lugar de la cancha y al equipo se le dificultó asociarse. “Lo pudimos sacar adelante. Sirve un montón para saber con qué nos podemos encontrar”, advirtió y agregó que considera que el del frente era un equipo fuerte físicamente y que no todos serán así.

“Lo sufrimos, pero para llegar a una semifinal de un Mundial es muy difícil no sufrir”, manifestó también reconociendo que se trató de un duelo duro ante un rival que exigió a la Argentina al máximo.

Recordó que el equipo también sufrió en Qatar, aunque reconoció que por aquel entonces quizás lo hizo jugando mejor de lo que juega hoy en día.

Cambios

Durante la conferencia Scaloni reconoció que pudo haber introducido más variantes en la lista, pero que fueron los jugadores los que lo hicieron cambiar de parecer. “Esto es gracias a los jugadores. Confié en ellos que podían estar, en la previa había pensado en cambiar a varios, pero ellos me demostraron que podían estar”, dijo.

Sin contar el duelo ante Suiza, Scaloni dijo encontrarse conforme con el desempeño del equipo, aunque agregó que deberán seguir trabajando. Después del análisis del cotejo contra el seleccionado europeo es posible que se vengan decisiones respecto al equipo titular.

Invitó a la gente a disfrutar lo obtenido debido a que la clasificación a una semifinal no debe tomarse a la ligera y sentenció: “Esto es para estar ilusionados hasta el final”.