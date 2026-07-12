Fritzler le arrebató la victoria a Bonelli en Posadas

Este domingo culminó la actividad correspondiente al Turismo Carretera con el desarrollo de las series clasificatorias y la carrera de la octava fecha. El autódromo que recibió la actividad fue el de Rosamonte, en la ciudad de Posadas, Misiones.

Todo comenzó con las series, en las que el poleman Otto Fritzler no tuvo suerte. Pese a ganar la carrera de cinco vueltas luego de nueve minutos y 886 milésimas, no consiguió que sea la batería más rápida. Detrás de él quedaron Facundo Ardusso y Jeremías Scialchi.

En la segunda batería clasificatoria hubo un ritmo mucho más veloz impreso por Christian Ledesma. El de Mar del Plata ganó luego de siete minutos, 41 segundos y 325 milésimas, seguido de cerca por Nicolás Trosset (a 577 milésimas) y el paranaense Mariano Werner (a un segundo y 141 milésimas). Pese a la buena actuación del de la capital entrerriana, sería otro comprovinciano el que destaque.

Nicolás Bonelli voló en la última serie y luego de clasificar en el tercer lugar se llevó la serie más rápida: ganó tras siete minutos, 39 segundos y 289 milésimas. Dejó atrás al BMW de Julián Santero y a Jonatan Castellano, líder del campeonato, para erigirse como el líder de la grilla de partida en la final.

En la largada, Bonelli partió con limpieza y abortó el intento de Ledesma de dar el salto a la punta. Atrás, Fritzler sí superó a Santero para ser el nuevo tercero y cambiar el trinomio de líderes.

Después del quedo sufrido por los autos de Sebastián Abella y Andrés Jakos (protagonizaron un despiste previo) hubo una neutralización de la competencia que forzó el relanzamiento. En ese contexto hubo un roce entre Castellano y Werner por el que el entrerriano ganó un puesto en la pista.

Fritzler siguió demostrando que su auto estaba para más y dio cuenta de Ledesma para convertirse en el nuevo segundo. Ledesma quedó tercero, pero no aguantaría mucho más en ese lugar.

Una nueva neutralización debido a un despiste de Augusto Carinelli le permitió la chance del ataque a Fritzler, que no la desaprovechó y superó a Bonelli. Al mismo tiempo, Santero superó a Ledesma para escalar en el podio y Ardusso comenzó a atacar al nuevo cuarto para escalar en la grilla.

Una vez como líder, Fritzler aguantó incluso en el relanzamiento forzado por el despiste de Joaquín Ochoa y se quedó con la victoria. Bonelli cerró un gran fin de semana con el segundo escalón del podio; mientras que el tercer puesto fue para Santero. Un poco más atrás, Werner logró escalar hasta el sexto lugar para sumar puntos importantes rumbo a la clasificación a la Copa de Oro.

El Turismo Carretera volverá a tener actividad el fin de semana del 2 de agosto. Con el Desafío de las Estrellas, la máxima divisional del automovilismo nacional visitará el circuito Villicum en San Juan.

Resultados | Turismo Carretera | Fecha 8 (en Posadas)

1°) Otto Fritzler (Mercedes).

2°) Nicolás Bonelli (Ford).

3°) Julián Santero (BMW).

4°) Nicolás Trosset (Ford).

5°) Christian Ledesma (Chevrolet).

6°) Mariano Werner (Ford).