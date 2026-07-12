Gimnasia buscará subir un nuevo escalón ante su homónimo de Chivilcoy

En el estadio José María Paz de Chivilcoy, Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay visitará al Club Gimnasia de esa localidad en el marco de una nueva presentación por el Torneo Federal A.

El duelo será en el marco de la 17ª fecha de la Zona A del campeonato y comenzará a las 17, con arbitraje de Diego Novelli, acompañado por los jueces asistentes Oscar Bono y Lautaro Paletta. El cuarto árbitro será Santiago Schmoll.

Los uruguayenses vienen de una resonante victoria ante 9 de Julio de Rafaela por 3-0, con la que llegaron a 16 puntos y están penúltimos en la tabla de posiciones, a dos unidades de Independiente de Chivilcoy. De cualquier manera, los de Martín Pinilla ya saben que deberán jugar la Reválida debido a su posición.

Para este partido, el técnico eligió a los siguientes citados:

-Arqueros: Ramiro Baro y Emilio Rébora.

-Defensores: Jonathan Benítez, Nicolás Gómez, Facundo Laumann, Alexis Arraigada, Román Olagüe, Tomás Palladino, Nicolás Suárez.

-Mediocampistas: Lautaro Altamirano, Damián Baltore, Agustín Favre, Santiago Lebus, Juan Rodríguez y Tomás Valle.

-Delanteros: Micael Bogado, Lautaro Denning, Agustín García, Luis Vila y Enzo Márquez.

En frente habrá un rival que tiene un buen presente. El elenco chivilcoyano viene de ganarle a El Linqueño por 1-0, resultado con el que llegó a los 25 puntos y se ubicó en la tercera posición: una victoria le permitiría alcanzar a Douglas Haig, uno de los líderes con 28 (el otro es Sportivo Belgrano) que en esta misma fecha perdió ante Atlético Escobar por 2-1.

Los elegidos por el entrenador Alberto Salvaggio para este duelo son los siguientes:

-Arqueros: Nicolás Dormisch y Nicolás Ilchischen.

-Defensores: Alexis Zárate, Fausto Fiol, Lucas Samaniego, Mario Dauría, Martín Gallo, Valentín Robatto y Xochtiel D’Amelio.

-Mediocampistas: Gonzalo Martínez, Lucio Almada, Mauro Gutiérrez, Nicolás Pavone y Valentín Fernández.

-Delanteros: Brian Visser, Ezequiel morales, Francisco Millán, Guido villamor, Marcos Salvaggio y Valentín Pardo.