Gimnasia se llevó un empate de su visita a Chivilcoy

Este domingo la actividad por la 17ª fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A encontró a Gimnasia de Concepción del Uruguay de visita en la ciudad de Chivilcoy. Allí, en el estadio José María Paz, enfrentó a Gimnasia de esa localidad en un duelo que contó con el arbitraje de Diego Novelli.

El equipo de Martín Pinilla no pudo con su rival en un duelo de realidades diferentes, pero acabó llevándose un empate 0-0 de su visita a Chivilcoy. Celebró el anfitrión, que con este resultado alcanzó los 26 puntos y aseguró su presencia en la Fase Campeonato del Torneo Federal A, en la que luchará por el primer ascenso.

Al Lobo uruguayense le tocará jugar la Reválida: actualmente está penúltimo en su grupo con 17 puntos, pero tendrá la oportunidad de escalar una posición más en la última fecha. Esto se debe a que enfrentará al último, El Linqueño (16 puntos), y el equipo que tiene por encima, Independiente de Chivilcoy, se enfrentará a Sportivo AC de Las Parejas, que está entre los que buscan la clasificación a la próxima fase.

Cambio de fecha

El próximo fin de semana no habrá actividad por el Torneo Federal A. Esto responde a la clasificación de la selección a las semifinales del torneo, con lo que se garantiza su presencia en uno de los dos partidos del fin de semana: la final por el tercer puesto o la final del Mundial.

Con esto, la última fecha de la fase regular será el 26 de julio; mientras que el inicio de las fases Reválida y Campeonato se dará recién el fin de semana del 2 de agosto. Para recuperar la fecha, se adelantará una de las jornadas al miércoles 12 de agosto, con lo que las finales mantienen sus fechas: el 25 de octubre la del primer ascenso; el 13 de diciembre la final por el segundo ascenso.