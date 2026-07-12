Independiente Rivadavia venció a Tigre y sigue en la Copa Argentina

En Córdoba, el gol de penal de Gómez le dio el paso a Independiente Rivadavia a octavos.

Por los 16avos de final de la Copa Argentina, este domingo hubo acción en el estadio Julio César Villagra perteneciente a Belgrano de Córdoba. Allí, Independiente Rivadavia, defensor del título, se enfrentó con Tigre. El árbitro de este partido fue Leandro Rey Hilfer.

La primera chance clara del encuentro llegó en la salida de un tiro de esquina. El centro cayó desde la derecha y tuvo un desvío en el borde del área chica que permitió la llegada de Iván Villalba. El defensor definió con su aparición por el costado izquierdo, pero se encontró con una buena reacción de Felipe Zenobio, que evitó el tanto.

Después de un par de ocasiones desperdiciadas por parte de ambos conjuntos, llegó la ocasión que desniveló el juego. Un centro al área desde el costado derecho para la llegada de José Florentín fue interrumpido por un claro empujón de Valentín Moreno sobre el mediocampista de la Lepra. Claro penal que Rey Hilfer no ignoró.

De la ejecución se encargó Luciano Gómez, que definió fuerte y al costado izquierdo para vencer a Zenobio, que voló hacia la derecha. A los 35, Independiente Rivadavia se puso 1-0 por delante.

Con la desventaja, Diego Dabove introdujo variantes en el equipo que buscaron un perfil todavía más ofensivo que el que suele proponer, pero no tuvo éxito. El ramirense Jabes Saralegui estuvo entre los que ingresaron, pero no consiguieron darle la chance al Matador de nivelar el juego.

Por el contrario, el conjunto mendocino pudo ampliar la distancia en una ocasión generada por el paraguayo Alex Arce, que ganó de cabeza tras un tiro libre ejecutado desde la puerta del área y forzó una excelente estirada de Zenobio hacia su derecha para evitar el tanto.

En el final llegó la más clara para el Matador. Una mala salida de Nicolás Bolcato le permitió tirar el centro a Martín Garay. Sin arquero, David Romero definió de cabeza al costado derecho y se encontró con una gran salvada de Sheyko Studer. En el rebote, Gonzalo Martínez definió abajo e Iván Villalba fue quien despejó sobre la línea. Increíble chance malograda por el conjunto que estaba en desventaja.

Esa fue la última clara del partido. Independiente Rivadavia aguantó y se quedó con la victoria, con lo que avanzó a los octavos de final del campeonato. En la próxima instancia, los de Alfredo Berti se enfrentarán con el vencedor entre River Plate y Aldosivi.

-SÍNTESIS-

Independiente Rivadavia 1-0 Tigre.



Gol:

35’PT: Luciano Gómez -penal-.



Formaciones:

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Elordi; Gonzalo Ríos, Leonard Costa, José Florentín; Leonel Bucca; Matías Fernández y Fabrizio Sartori.

DT: Alfredo Berti.



Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Martín Garay, Jalil Elías, Bruno Leyes, Elías Cabrera; David Romero e Ignacio Russo.

DT: Diego Dabove.



Cambios:

ET: ingresó Jabes Saralegui por Valentín Moreno (TIG).

18’ST: ingresó Santiago López por Ignacio Russo (TIG).

18’ST. ingresó Gonzalo Martínez por Elías Cabrera (TIG).

19’ST: ingresó Alfio Oviedo por Jalil Elías (TIG).

20’ST: ingresó Alex Arce por Gonzalo Ríos (IRI).

31’ST: ingresó Rodrigo Atencio por Matías Fernández (IRI).

31’ST: ingresó Stéfano Moreyra por Leonel Bucca (IRI).

40’ST: ingresó Nahuel Banegas por Federico Álvarez (TIG).

42’ST: ingresó Luis Sequeira por Fabrizio Sartori (IRI).



Amonestados:

29’PT: Sheyko Studer (IRI).

32’PT: Valentín Moreno (TIG).

47’PT: Leonard Costa (IRI).

13’ST: Joaquín Laso (TIG).

27’ST: Fabrizio Sartori (IRI).



Árbitro: Leandro Rey Hilfer.



Estadio: Julio César Villagra.