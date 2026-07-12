Los titulares descansaron, pero Argentina volvió a entrenarse

Este domingo por la tarde, la selección argentina de fútbol entrenó en el complejo deportivo de Kansas City. En esta ocasión solo lo hicieron aquellos que no sumaron minutos y quienes ingresaron desde el banco en el duelo que acabó en victoria por 3-1 ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

El único que entrenó apartado fue Nicolás González, que trabajó bajo la mirada del cuerpo médico del seleccionado luego del pisotón sufrido en su tobillo izquierdo durante la disputa del encuentro frente al combinado suizo.

González estuvo haciendo tareas regenerativas mientras que los demás futbolistas se movían en ejercicios con pelota en espacios reducidos. Luego de comenzar la práctica de esa manera se incorporó a sus compañeros para la continuidad del ensayo.

Todos los titulares del encuentro ante Suiza observaron el entrenamiento desde afuera por decisión del cuerpo técnico. Lionel Scaloni había adelantado en conferencia de prensa que priorizarían el descanso antes de la disputa de las semifinales.

Cristian Romero y Leandro Paredes, que salieron con molestias del duelo por los cuartos de final, no se encuentran lesionados. Ambos tendrán tiempo de recuperación y posiblemente estén disponibles para el duelo frente al seleccionado inglés.

Concentración

A priori el plantel permanecerá concentrado en Kansas City hasta este lunes, día en el que entrenarán por la semana. Luego viajarían hacia Atlanta para quedar a la espera del partido ante Inglaterra, que se desarrollará en esa localidad.

El martes sería la primera -y única- práctica en esa localidad y luego el plantel quedará a la espera del encuentro que se llevará a cabo el miércoles a partir de las 16 (hora de Argentina) en el estadio Mercedes-Benz.