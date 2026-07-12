LPF: Neuquen remontó un partidazo y sigue liderando con cuatro de ventaja

Este domingo se completó la acción correspondiente a la 13ª fecha de la Liga Paranaense de Fútbol. Tras las victorias de Instituto, Patronato y Belgrano del sábado, este domingo hubo seis partidos entre los que destacó la presentación del líder del campeonato, Neuquen.

El Pingüino recibió la visita de Universitario y no la pasó nada bien en el arranque. La U sorprendió con los tantos de José Arellano y Juan Pross con los que se puso 2-0 arriba. Además, Luciano Díaz vio la roja en el conjunto local a los 22 minutos del primer tiempo y parecía que la historia sería irremontable.

Sin embargo, el anfitrión descontó a los 25 del primer tiempo y en el complemento, tras la expulsión de Agustín Zeballo en el visitante, anotó tres goles por medio de Emanuel Bender, en dos ocasiones, y Fernández Berguñan Pretz. Victoria 4-2 y liderazgo con 34 puntos; mientras que la U quedó con 25 puntos en la quinta colocación.

El segundo en la tabla es Sportivo Urquiza, que llegó a los 30 puntos luego de golear a Ciclón del Sur por 4-0 en condición de local. Un escalón por debajo quedaron Belgrano (que ganó el sábado) y Oro Verde, que este domingo venció a Camioneros por 2-1. Ambos elencos suman 27 puntos.

Además hubo victoria de Peñarol por 5-0, de manera que se alejó del fondo de la tabla y alcanzó la 13ª posición con 14 puntos.

Hubo otros dos partidos que acabaron en empate: 0-0 entre Palermo y San Benito y 4-4 entre Don Bosco y Atlético Paraná.

En el cronograma de la Liga Paranaense lo siguiente es que Patronato y Los Toritos se pongan al día: según el fixture deberán enfrentarse el miércoles 15, desde las 15.30, en el estadio Luis Metz de Los Toritos. La coincidencia con el partido de la selección argentina por las semifinales del Mundial 2026 hace suponer que cambiarán la fecha.

Fixture | Liga Paranaense de Fútbol | Fecha 13

Sábado 11/7:

Instituto 2-0 Club VF.

Patronato 10-0 Argentino Juniors.

Belgrano 3-0 Formación Independiente.



Domingo 12/7:

Neuquen 4-2 Universitario.

Sportivo Urquiza 4-0 Ciclón del Sur.

Palermo 0-0 San Benito.Oro Verde 2-1 Camioneros.

Don Bosco 4-4 Atlético Paraná.

Los Toritos 0-5 Peñarol.



Posiciones

1°) Neuquen: 34 puntos.

2°) Sportivo Urquiza: 30.

3°) Oro Verde: 27.

4°) Don Bosco: 27.

5°) Universitario: 25.

6°) Instituto: 24.

7°) Belgrano: 24.

8°) San Benito: 21.

9°) Club VF: 20.

10°) Ciclón del Sur: 18.

11°) Patronato: 16*.

12°) Atlético Paraná: 14.

13°) Peñarol: 14.

14°) Formación Independiente: 10.

15°) Camioneros: 9.

16°) Palermo: 9.

17°) Los Toritos: 7*.

18°) Argentino Juniors: 0.

*Deben jugar entre sí por el pendiente de la fecha 10.



Próxima fecha (14)

Club VF - Peñarol.

Formación Independiente - Los Toritos.

Argentino Juniors - Belgrano.

Atlético Paraná - Patronato.

Universitario - Don Bosco.

Camioneros - Neuquen.

San Benito - Oro Verde.

Ciclón del Sur - Palermo.

Instituto - Sportivo Urquiza.