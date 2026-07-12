Patronato, obligado a cortar la racha ante Gimnasia y Tiro

En la primera rueda, Gimnasia y Tiro se impuso por 2-1 en el estadio Grella.

Son seis los partidos que Patronato lleva sin ganar en la Primera Nacional, racha que intentará romper este domingo a partir de las 17 frente a Gimnasia y Tiro de Salta, por la 20ª fecha de la Zona 2 del torneo.

El partido será en el estadio David Michel Torino y contará con el arbitraje de Javier Broggi, acompañado por los asistentes Javier Mihura y Diego Romero. El cuarto árbitro del encuentro será Lucas Rodríguez.

El Patrón viene de perder por 1-0 ante San Martín de Tucumán, resultado que lo alejó de los puestos de Reducido: con 21 puntos, el Rojinegro está 16°, apenas por encima de Güemes (19) y Agropecuario (18), que son los que están en zona de descenso.

En ese contexto, los dirigidos por Marcelo Candia esperan poder interrumpir una larga racha sin victorias. Para este partido tendrá que introducir variantes el entrenador, que no podrá contar con Nahuel Genez (desgarro) y Brandon Cortés (gripe).

Por la convocatoria dispuesta para este partido es de esperarse que Facundo Heredia aparezca en el lateral izquierdo; mientras que en el mediocampo podría darse la titularidad de Juan Barinaga, suplente en el último partido (entró precisamente por Cortés).

Tampoco está entre los citados Franco Meritello. La salida del mendocino del equipo hace posible la chance tanto para Fernando Evangelista como para Facundo Díaz de ser titulares en la zaga central de la defensa. Todo dependerá de la decisión del técnico.

Si estas fueran las únicas dos variantes en el elenco titular, el Patrón saldría a la cancha con: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Facundo Díaz/Fernando Evangelista, Facundo Heredia; Alejo Miró, Federico Bravo, Juan Barinaga, Valentín Pereyra; Hernán Rivero y Renzo Reynaga.

El rival

Los dirigidos por Juan Manuel Azconzábal vienen de vencer a Colegiales como visitantes por 2-1, resultado con el que llegaron a la 12ª posición en la zona con 24 puntos. Todavía fuera de la zona de reducido, el equipo salteño espera poder dar el salto pronto para meterse y dar pelea en los puestos que luchan por un ascenso.

Para este partido se estima que el entrenador introducirá tres variantes en el equipo titular: Lautaro Montoya, Walter Montoya y Lautaro Gordillo ingresarían por Juan Rocca, el entrerriano Tiago Banega (no está convocado) y Nicolás Contín.

Los citados del Millonario para este partido son:

-Arqueros: Federico Cosentino y Joaquín Papaleo.

-Defensores: Gabriel Díaz, Juan Galetto, Joel Gordillo, Manuel Guanini, Lautaro Montoya, Juan Oviedo, Gonzalo Soto y Rubén Villarreal.

-Mediocampistas: Jonás Aguirre, Walter Montoya, Nicolás Rinaldi, Pablo Rodríguez, Juan Rocca y Franco Sivetti.

-Delanteros: Juan Capano, Nicolás Contín, Lautaro Gordillo y Fabricio Rojas.

Entre los jugadores que forman parte del plantel salteño destacan las presencias del ex Atlético Paraná Federico Cosentino, el surgido en Patronato Juan Galetto y el ex jugador del Patrón, Gabriel Díaz.