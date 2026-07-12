Patronato tuvo dos en el final, pero acabó empatando con Gimnasia y Tiro

Por la 20ª fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional, Patronato visitó este domingo el estadio David Michel Torino para enfrentarse con Gimnasia y Tiro de Salta. El encuentro contó con el arbitraje de Jorge Broggi.

Durante los primeros diez minutos de partido fue algo más incisivo el conjunto visitante, pero sin incomodar a la defensa del Patrón, que en respuesta buscó a Alejo Miró por la banda izquierda para intentar el desborde. Ninguno de los dos tuvo éxito, aunque Gimnasia y Tiro pareció encontrarse algo más cerca.

A los 23 minutos del primer tiempo llegó la más clara de la primera mitad con un centro de Juan Roca que cayó en la posición de Fabricio Rojas. El atacante no llegó a rozar el balón, pero entre Alan Sosa y el travesaño evitaron que el centro se transforme en gol. En el rebote, Juan Galetto tomó el balón por la derecha y enganchó hacia el centro para sacar un remate que no llevó mayor peligro: Sosa controló sin problemas.

Una mala salida de Sosa generó una buena ocasión para el anfitrión, que devolvió rápido el balón a la cercanía del área de Patronato. Un control largo de Rocca le dejó la chance servida a Nicolás Rinaldi, que remató de derecha sin dirección: el balón acabó desviado por el costado derecho del arco.

Sobre el final del primer tiempo, lo que intentó durante los primeros 40 minutos finalmente le salió a Patronato. Pudo sacar el contragolpe en un tiro de esquina despejado desde el área grande por Hernán Rivero tras el que siguió un buen control de Valentín Pereyra con giro y pase largo para Alejo Miró incluidos. El mediocampista controló y le ganó la posición a Franco Sivetti para escaparse al mano a mano contra Cosentino. Con una definición al costado derecho del arquero, Miró se impuso y anotó el 1-0 parcial. Primer gol en primera para el surgido de la cantera y ventaja para el Patrón.

Durante los primeros 15 minutos del segundo tiempo, Patronato se mostró más cómodo en el encuentro e incluso encontró espacios en una defensa rival más adelantada intentando buscar el empate. Esa incomodidad táctica fue un problema que identificó Juan Azconzábal que introdujo variantes con el fin de que su equipo buscara el empate con más balones aéreos.

Lo más cercano a una ocasión de peligro en esos primeros minutos fue un centro de Valentín Pereyra desde la izquierda que nadie llegó a conectar dentro del área y atravesó todo el frente del arco sin que nadie empuje el balón al gol.

Sobre los 24 minutos del complemento, Federico Bravo recibió un fuerte codazo por parte de Lautaro Gordillo que el árbitro no observó debido a que se produjo en el momento en que se ejecutó un tiro libre. Esa acción generó un tumulto que acabó con ambos involucrados amonestados, cuando la jugada parecía ameritar la expulsión del jugador del Albo.

Sobre los 30 minutos de partido, en una de las numerosas faltas sancionadas por Broggi a favor de Gimnasia y Tiro, Walter Montoya envió un centro al área para el cabezazo de Lautaro Gordillo, que remató a quemarropa, justo a la posición de Sosa. El arquero atajó, pero dio rebote y allí apareció Nicolás Contín para empujar al gol y marcar el empate 1-1.

En una increíble jugada Patronato se perdió la chance de ganarlo sobre el final. Gonzalo Salega metió un gran pase bajo para Diego Díaz, que resistió la marca de Manuel Guanini y definió cruzado ante la salida de Cosentino, pero su suave definición se fue desviada por el costado izquierdo del arco local.

Díaz se volvió a perder una chance clarísima ya en el quinto minuto añadido al encuentro. Fue a partir de un centro pinchado al área por Salega para la llegada de Franco Soldano por derecha. El atacante bajó la pelota al medio para la solitaria llegada de Díaz, a quien el balón le quedó muy alto e intentó una definición con una pirueta que envió el balón por encima del travesaño. No pudo ser: fue 1-1.

El empate llevó a Patronato a los 22 puntos, con los que sigue en la 16ª posición de la tabla, ahora tres puntos por encima de los dos que se encuentran en zona de descenso. En la próxima fecha, el conjunto Rojinegro será local del escolta, Atlanta.

-SÍNTESIS-

Gimnasia y Tiro 1-1 Patronato.



Goles:

44’PT: Alejo Miró (PAT).

30’ST: Nicolás Contín (GYT).



Formaciones:

Gimnasia y Tiro: Federico Cosentino; Juan Galetto, Manuel Guanini, Gabriel Díaz, Jonás Aguirre; Walter Montoya, Franco Sivetti; Fabricio Rojas, Nicolás Rinaldi, Juan Rocca; Nicolás Contín.

DT: Juan Azconzábal.



Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Fernando Moreyra, Fernando Evangelista; Augusto Picco, Juan Barinaga; Valentín Pereyra, Juan Barinaga, Alejo Miró; Hernán Rivero.

DT: Marcelo Candia.



Cambios:

12’ST: ingresó Lautaro Montoya por Nicolás Rinaldi (GYT).

12’ST: ingresó Lautaro Gordillo por Juan Rocca (GYT).

20’ST: ingresó Diego Díaz por Hernán Rivero (PAT).

30’ST: ingresó Juan Oviedo por Juan Galetto (GYT).

36’ST: ingresó Rubén Villarreal por Walter Montoya (GYT).

36’ST: ingresó Facundo Heredia por Alejo Miró (PAT).

36’ST: ingresó Gonzalo Salega por Juan Barinaga (PAT).

46’ST: ingresó Luciano Pacco por Augusto Picco (PAT).

46’ST: ingresó Franco Soldano por Valentín Pereyra (PAT).



Amonestados:

39’PT: Nicolás Rinaldi (GYT).

14’ST: Fabricio Rojas (GYT).

21’ST: Augusto Picco (PAT).

24’ST: Federico Bravo (PAT).

24’ST: Lautaro Gordillo (GYT).



Árbitro: Jorge Broggi.



Estadio: David Michel Torino.