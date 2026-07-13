El entrerriano Lisandro Martínez fue elegido en el 11 ideal de los cuartos de final del Mundial

Junto a Lionel Messi, el gualeyo Licha Martínez fue elegido entre los 11 mejores de cuartos de final.

El futbolista entrerriano Lisandro Martínez fue elegido dentro del 11 ideal de la ronda de cuartos de final del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México. El central del Manchester United sumó 7,4 puntos y fue uno de los dos argentinos, junto al astro Lionel Messi, quien sumó 9,1.

El zaguero nacido en Gualeguay y el capitán Albiceleste fueron incluidos en el equipo ideal junto al delantero francés Ousmane Dembélé, con 9 puntos luego de marcar un gol, y el enganche inglés Jude Bellingham, a quien su doblete le permitió alcanzar los 8,4 puntos de valoración.

Martínez, que tuvo un partido imperial para imponerse al delantero Breel Embolo durante toda la noche, con algunos cruces importantes e inteligencia a la hora de marcar, además de un gran disparo de tijera en el área rival, que lo hicieron sumar 7.4 puntos.

Por su parte, Messi fue elegido como el mejor jugador entre los cuatro partidos que se disputaron, con una asistencia en el primer gol argentino y un buen remate desde el borde del área como sus jugadas más destacadas, para llegar a los 9.1 puntos.

Otros futbolistas destacados para la empresa de estadísticas deportivas fueron el extremo Ousmane Dembélé, autor del segundo gol francés ante Marruecos; el enganche Jude Bellingham, con su jerárquico doblete ante Noruega; además del arquero belga Thibaut Courtois y el extremo noruego Andreas Schjelderup, autor de un gol impresionante: ambos alcanzaron los 8.1 puntos.

La defensa fue completada con el lateral derecho de Noruega Julian Ryerson, que con 7.1 puntos tuvo la valoración más baja de la instancia, además del 7.2 del central Dayot Upamecano y las 7.8 unidades del carrilero inglés Djed Spence.

El único mediocampista central del equipo fue el español Rodri Hernández, cuyo destacado encuentro ante Bélgica le permitió llegar a los 7.6 puntos, mientras que el otro punta elegido en el combinado fue el francés Kylian Mbappé, autor del primer gol ante el conjunto marroquí, que sumó 7.7 unidades a pesar de malograr un penal, consigna NA.