“Estar entre los cuatro mejores del mundo ya es un privilegio”, destacó Rubén “Bicho” Flotta

En su habitual columna radial con el programa A quien corresponda, que se emite por Radio Plaza (FM 94.7), Rubén Flotta analizó el cuadro de semifinales de la Copa del Mundo de la FIFA y destacó que “estar entre los cuatro mejores del mundo ya es un privilegio”. De todas maneras, reconoció que la selección argentina de fútbol debe mejorar para aspirar al título. También habló del próximo rival, Inglaterra, y analizó el otro cruce entre Francia y España.

El experimentado entrenador destacó que “estamos otra vez entre los mejores cuatro del mundo” y valoró “llegar al último partido” del Mundial. “La verdad que esta vez era medio impensado porque la cosa no venía bien. Si veríamos cómo estaba el equipo hace un mes y medio, con tantos jugadores lesionados, y así todo llegar a la instancia final, por supuesto que uno quiere ser campeón del mundo, pero ya estar entre los cuatro ya es un privilegio, ¿no?”, remarcó.

A pesar de los bajones futbolísticos del equipo, Flotta destacó que “da tranquilidad por el espíritu que tienen” los dirigidos por Lionel Scaloni. “La verdad que yo digo que en fútbol hay un detalle. Hay una frase que es muy buena que dice: cuando las piernas no responden tenés que correr con el corazón. Y a estos chicos el corazón les sobra. Que es la realidad. Pero cuidado que sí, con eso solo no va a alcanzar ya en esta instancia. Vos tenés que mejorar. Recibimos muchos goles en contra. Cinco en tres partidos. Para una Copa del Mundo es muchísimo. O sea, ahí hay que mejorar, porque si no, va a ser difícil llegar a la final”, indicó.

Por otra parte, el director técnico aclaró que “los números están bien” pero el “funcionamiento no” porque “tenemos muchos problemas” en el medio. “En el mediocampo tenemos muchos problemas, o sea, tenemos a (Rodrigo) De Paul y a Enzo Fernández en un bajo rendimiento. Y atrás (Nahuel) Molina también, ¿no? Así que tenemos complicaciones, hay que mejorar”, manifestó.

El DT también reconoció que “es raro” porque “la selección se caracterizó siempre por una gran secuencia de pases, o sea, cada vez que tomaba la pelota, por lo menos Argentina le daba 9 o 10 pases seguidos entre compañeros, y esta vez no, se ha perdido ese circuito que tenía, y aparte estábamos un poco débiles en la parte defensiva”. Y añadió: “Yo digo que el corazón de los equipos es el mediocampo; es como una persona, si falla el corazón está medio complicado, pero menos mal que levantó (Alexis) McAllister y arregló un poquito algo, pero todavía nos falta, si queremos llegar a la instancia final como estamos llegando y ganar el campeonato”.

A continuación, Flotta manifestó que los “dos mejores son Francia y España, que ha mejorado” y reconoció que es una final anticipada. “La realidad es que son los dos mejores que están andando ahí. Si volvemos a Inglaterra, como vos decías, tiene a Gordon, que anda muy bien. Y Harry Kane, que ya sabemos lo que es, el goleador del Bayern Múnich, goleador a nivel mundial, y también se tira atrás un poquito y se asocia bien. Y tenés a (Jude) Bellingham, que también juega bien, tuvo un altercado ahora con el entrenador”, contó y opinó sobre el entredicho con Thomas Tuchel.

“Sabemos que los alemanes son duros de carácter, más los entrenadores, pero no es normal y más que tomó trascendencia. Eso tiene que ser cosa privada, no puede trascender a la prensa. No debería, no debería, pero como hoy está todo tan revuelto, aparece todo, es difícil”, acotó Flotta.

Sobre el próximo rival de la selección argentina, Flotta indicó que “Inglaterra es un equipo, no es tan duro, porque te deja jugar, agrupa gente en el medio, pero no marcan, no son pesados en las marcas, te dejan jugar. Se caracterizan más por el juego y la estadística lo marca en este Mundial, tienen 13 goles a favor y 6 en contra, porque Tiene un promedio alto de gol en contra también. Es un equipo vulnerable. A nosotros nos conviene este tipo de selecciones. Fíjate, nos complicó Cabo Verde, nos complicó Egipto y nos complicó Suiza. O sea, los dos primeros que generalmente se aprietan defensivamente. Que no te salen a jugar de igual a igual. Inglaterra no va a hacer eso”.

El DT subrayó que “tenemos que mejorar” para tener aspiraciones de llegar a la final pero aclaró que “el equipo tiene a favor un espíritu ganador”. Y añadió: “Lo de Argentina con Egipto fue épico de dar vuelta el partido faltando 11 minutos. Eso marca algunas cosas en el plantel. Siempre uno tiene la ilusión de mejorar, pero hay algunos jugadores que no han levantado. Yo quisiera creer que Scaloni debería meter mano en algunos jugadores”.

Y agregó: “Yo sacaría a De Paul, yo creo que está abajo, y a Enzo (Fernández) probaría también con Enzo. A mí me gusta mucho cada vez que entra Nico González”.

“Fijate que Scaloni cuando ganamos el Mundial anterior en Qatar, el primer partido perdimos y el segundo y metió cinco cambios, que vos cuando la cosa no funciona no tenés que esperar que te golpeen. Cuando estás grogui no tenés que esperar el último golpe”, manifestó.

Además, opinó de posibles cambios en el sector derecho de la defensa con Nahuel Molina y Gonzalo Montiel. “Es lo mismo. Si vos me decís que hay otro. Yo creo que ahí se equivocó en la designación porque si vos analizás tendría que haber ido (Agustín) Giay. Si no jugaba en River, Montiel. Tenía que haber ido al chico este que está en Brasil, Giay. Este chico tenía que haber ido, que se lo bajaron a último momento, porque Montiel dijeron que estaba bien, bueno. Pero son cosas que pasan. Lo importante es que el equipo está vivo, que estamos bien”, manifestó.

Por otra parte, Flotta adelantó que “Francia y España va a ser un lindo partido” porque tienen “dos estilos” opuestos. “Un equipo muy ofensivo, como es el francés, que te hace un 4-2-3-1, pero yo me inclino más porque es un 4-2-4, realmente, porque tiene un poder ofensivo, un poder de gol, un poder de fuego. Y después a España, que recién a este chico al arquero (Unai Simón) le hicieron un gol. Le pudieron haber hecho más de un gol, pero bueno, tuvo suerte también”, expresó.

Además, el director técnico advirtió “en la estadística, de los últimos le ganó un partido solo Francia” a España. “Por eso es un partido interesante para ver. Con dos estilos casi distintos- Porque uno es muy ofensivo y el otro es equilibrado, un equipo que no gusta, porque a mí, sinceramente, España hasta este momento tampoco ha hecho un fútbol que ha brillado, pero sí que ha sido efectivo. Y ha ido de menos a más”, completó.

En la antesala de la definición de las semifinales, Flotta aseguró que prefiere “evitar” a Francia, último subcampeón del mundo. “Francia es muy duro. Hoy realmente es el mejor equipo que hay. Esa es la realidad. No podemos ser tan ciegos. Hay que ser honestos con uno mismo. Pero vamos a ver. El fútbol es fútbol. Como decimos, primero pasemos a Inglaterra y después hablemos”, concluyó.