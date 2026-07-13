Fútbol: Viale FBC conquistó el Apertura de la Liga de Paraná Campaña

El cuadro vialense se impuso 2 a 1 en la revancha y luego fue más efectivo en los penales.

Viale Football Club se consagró campeón del Torneo Apertura de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña (LFPC) “Copa Desiderio Godoy y Eduardo Cebolla Seimandi”, luego de superar por penales a Unión Agrarios Cerrito por 5 a 4, luego de empatar 4 a 4 en el global.

El partido de vuelta se disputó este domingo en el estadio Leandro Cecotti y terminó 2 a 1 para la V Azulada, con tantos de Valentín Ringlofer y Edison Buxmann para el anfitrión; mientras que Ayrton González descontó para el conjunto de Cerrito. Así, la serie terminó con un empate global de 4-4, lo que obligó a dirimir el campeonato desde la ejecución de los 12 pasos.

En la instancia de penales, el equipo vialense se impuso por 5-4, asegurando así un trofeo que adquiere un valor simbólico adicional, al significar también una revancha deportiva tras la final perdida frente al mismo rival en la temporada 2015. Este título marca un hito en el presente institucional de Viale FBC, consolidando el trabajo realizado durante el primer semestre del año en el ámbito de la LFPC.

Para el conjunto de barrio La Loma la obtención del certamen "Copa Desiderio Godoy y Eduardo Cebolla Seimandi" representa una alegría significativa, reafirmando el protagonismo histórico de la entidad en el fútbol regional y posicionándose nuevamente en lo más alto del escalafón chacarero.