Mundial 2026: Argentina se despidió de su concentración en Kansas City

El plantel de la selección argentina de fútbol tuvo este lunes su última práctica en Kansas City, previo a las semifinales de la Copa del Mundo ante Inglaterra. De cara al partido del miércoles a las 16 (hora argentina) en Atlanta, el director técnico Lionel Scaloni no dio pistas sobre la formación.

Antes de su tradicional asado, el grupo trabajó a puertas cerradas y realizó un trabajo liviano para entrar en calor, ejercicios con pelota y fútbol reducido. Este martes recién el DT pararía un equipo en un trabajo táctico y ensayaría las variantes de pelota parada.

A pesar de la victoria ajustada ante Suiza (3 a 1 en tiempo suplementario), Scaloni apostaría por una formación similar para enfrentar al seleccionado de los Tres Leones. De hecho, el DT repitió la alineación que venía de jugar ante Egipto (3-2), por cuarta vez en su ciclo.

Los argumentos para sostener a la mayoría de los jugadores que vienen siendo parte del once radica en la confianza de Scaloni en ellos, los conoce bien por haber sido parte de su proceso y espera que levanten su nivel y vuelvan a rendir como lo hicieron en Qatar 2022.

El mediocampo, salvo Leandro Paredes, quien terminó con un calambre, es la zona del campo de juego en la que los rendimientos están más lejos de los esperados, pero no está tan claro que haya cambios en ese sector.

Más allá de eso, sí podrían haber algunas modificaciones o retoques en posiciones puntuales, pero todavía no aparecen indicios de quiénes entrarían. Si se tienen en cuenta las dudas de los últimos duelos, Gonzalo Montiel por Nahuel Molina y Nicolás González por Alexis Mac Allister podrían ser dos variantes posibles.

Al igual que lo hizo durante toda la Copa del Mundo, Scaloni mantendrá las incógnitas hasta el final y el once recién se confirmará en la charla técnica antes de salir rumbo al estadio, consigna TyC Sports.