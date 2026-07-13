Paraná recibió la cuarta fecha del Campeonato Argentino de SUP

Paraná fue sede de la cuarta fecha del Campeonato Argentino de Stand Up Paddle (SUP), que reunió a competidores de distintos puntos del país, además de representantes de Chile y Venezuela. Se trata de un certamen clasificatorio para los Juegos Suramericanos que se disputarán en septiembre.

Durante el sábado y el domingo, la capital entrerriana recibió la undécima edición de este campeonato en la ciudad, con epicentro en la Costanera y el Balneario Municipal. Organizada por SUP Paraná Oficial, la competencia convocó a deportistas de diferentes edades y niveles en un circuito que aprovechó el entorno natural del río Paraná como escenario para la práctica deportiva.

El programa incluyó pruebas de larga distancia, sprint, categorías promocionales, all round e infantiles, combinando instancias de alto rendimiento con espacios destinados a la iniciación y la participación recreativa. Además de definir posiciones en el campeonato nacional, la fecha otorgó plazas para integrar las delegaciones que competirán en los Juegos Suramericanos de SUP, previstos para septiembre en la Laguna Setúbal, Santa Fe.

El campeón mundial Francisco Giusti, referente de la organización, destacó el crecimiento sostenido de la disciplina y el potencial de Entre Ríos para continuar impulsándola. "Este deporte sigue creciendo, sigue sumando gente y potencial competitivo y recreativo. El objetivo es llevar este deporte por todo Entre Ríos y aprovechar las playas que tiene nuestra provincia para realizar eventos de nivel regional y nacional", afirmó.

Podios de la maratón

En la categoría Junior masculina, el primer puesto fue para Tomás Rondinara, seguido por Joaquín Maltese. En Open masculina, Santino Basaldella se quedó con el primer lugar, mientras que Nacho Arias y Augusto Di Leva completaron el podio. En Master masculina, el ganador fue Francisco Giusti, escoltado por Cristian Almonacid y Carlos Cuatrín. En la categoría Junior femenina, Felicitas Guida obtuvo el primer puesto, seguida por Delfina Halsuet y Josefina Asensio. En Open femenina, Juliette Duhaime se consagró vencedora, con Pilar Colli en el segundo lugar y María José Chappet en el tercero. Por último, en Master femenina, Laura Palau alcanzó el primer puesto, seguida por Marcela Mancinelli y Fabiana Ferrer.

Más voces

Por su parte, la vicepresidenta del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, Marcela Santamaría, resaltó el impacto de este tipo de encuentros para diversificar la oferta turística provincial. "Estamos muy contentos de acompañar actividades que muestran todo lo que se puede vivir en Entre Ríos. Nuestros ríos son una fortaleza y un escenario natural para deportes como el SUP, el kayak, la pesca o la natación en aguas abiertas. Desde el turismo queremos fortalecer propuestas que inviten a conocer nuestros destinos y disfrutar de la provincia durante todo el año", expresó.

En la misma línea, el secretario ejecutivo del EMTURER, Sebastián Bel, sostuvo que "como sede oficial del invierno más cálido de la Argentina, Entre Ríos invita a disfrutar de los dos grandes ríos que nos abrazan, el Paraná y el Uruguay, además del Gualeguay y el Gualeguaychú. Buscamos que disciplinas como el Stand Up Paddle se consoliden también como una experiencia turística que complemente la amplia oferta de naturaleza, bienestar y actividades al aire libre que distingue a la provincia".