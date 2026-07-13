Patronato desmintió rumores sobre un pedido de licencia del presidente Adrián Bruffal

Bruffal, en el centro de los rumores por desacuerdos en el seno de la comisión directiva.

Patronato emitió este lunes un comunicado para desmentir rumores sobre un pedido de licencia de su presidente, Adrián Bruffal, y aclaró que “la comisión directiva continúa desarrollando sus funciones con total normalidad, trabajando de manera conjunta y comprometida”.

Luego de versiones periodísticas que indicaban que Bruffal pidió licencia ante falta de apoyo de parte del resto de la comisión directiva y que en su lugar asumiría provisoriamente Dante Molina, el club de calle Grella 874 publicó un escrito en sus redes sociales.

“Ante las diferentes versiones que han circulado en las últimas horas, el Club Atlético Patronato considera necesario llevar tranquilidad a sus socios, socias e hinchas e informar que el presidente de la institución, Adrián Bruffal, no ha dejado su cargo ni ha solicitado licencia, tal como erróneamente se ha difundido”, informó.

ℹ️ Comunicado oficial de la Comisión Directiva



Ante las diferentes versiones que han circulado en las últimas horas, el Club Atlético Patronato considera necesario llevar tranquilidad a sus socios, socias e hinchas e informar que el presidente de la institución, Adrián Bruffal,… pic.twitter.com/N3fGrPiRkt — Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) July 13, 2026

“La Comisión Directiva continúa desarrollando sus funciones con total normalidad, trabajando de manera conjunta y comprometida para consolidar un club cada vez más ordenado, transparente y con una gestión clara, siempre priorizando el crecimiento institucional”, agregó el Rojinegro.

A continuación, el Santo aclaró que “no ha existido modificación alguna en la conducción de la institución y que las autoridades continúan desempeñando sus responsabilidades con el mismo compromiso de siempre”.

Para finalizar el comunicado, el día después del empate de Patrón en Salta ante Gimnasia y Tiro, expresó: “Reafirmamos nuestro objetivo de seguir trabajando día a día para fortalecer al Club, afrontar los desafíos que se presentan y continuar impulsando acciones que permitan seguir haciendo crecer a nuestra institución en beneficio de todos sus socios, socias e hinchas”.