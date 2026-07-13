Rocamora sigue imbatible en la Liga Provincial Femenina de Básquet

Las Rojas ganaron por la octava fecha ante Zaninetti y siguen líderes de la competencia.

Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay volvió a ganar y extendió su marcha ideal en la Liga Provincial Femenina de Mayores que organiza la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER). Este domingo, las Rojas derrotaron a Zaninetti por 58 a 32 por la octava fecha y logró nuevamente festejar en condición de visitante, tal como lo hizo el viernes ante Urquiza de Santa Elena (75 a 54).

Por su parte, Unión de Crespo se afianzó como escolta tras derrotar a Regatas Uruguay, por 56 a 44. Las Cerveceras venían de superar a Social Federación (33-50), también en condición de visitante.

En otros partidos de la jornada, Central Entrerriano de Gualeguaychú superó a Social Federación y se recuperó del traspié que sufrió ante Talleres (56 a 44). Además, el Rojo de Paraná venció 57 a 40 a Urquiza.