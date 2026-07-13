Un estadounidense será el árbitro de la semifinal entre Argentina e Inglaterra

Ismail Elfath resultó designado como réferi para el partido del miércoles a las 16 en Atlanta.

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) confirmó la terna arbitral para el partido de Argentina - Inglaterra que se disputará ese miércoles 15 de julio a las 16 (hora argentina) en el Atlanta Stadium, Estados Unidos.

El duelo contará con el estadounidense Ismail Elfath como juez principal, y sus dos compatriotas como primer y segundo asistente, Corey Parker y Kyle Atkins, respectivamente, acompañados de los italianos Maurizio Mariani como el cuarto arbitro y Daniele Bindoni como el asistente de reserva.