Bryan Ferreyra arbitrará el partido de Patronato-Atlanta el próximo lunes en el Grella

Ferreyra -en el centro- fue designado para el duelo del lunes en el Grella.
Patronato recibirá al escolta Atlanta el lunes 20 de julio desde las 20, con el arbitraje de Bryan Ferreyra. Así lo confirmó este martes la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) al dar a conocer la programación de la 21ª fecha de la Primera Nacional, que no tendrá partidos el sábado ni el domingo ante la definición del Mundial 2026.
Ferreyra estará acompañado por Damián Espinoza Matías Bianchi, quienes oficiarán como primer y segundo asistente, respectivamente. En tanto que Joaquín Gil será el cuarto árbitro en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.
El equipo dirigido por Marcelo Candia viene de empatar 1 a 1 con Gimnasia y Tiro de Salta, como visitante, y necesita una victoria que lo aleje de las últimas posiciones de la Zona B. Actualmente tiene 22 puntos y está antepenúltimo, solo por encima de Agropecuario y Güemes (19). En tanto que el Bohemio reúne 36 unidades y marcha como escolta de Gimnasia de Jujuy (38).
Primera Nacional
Fecha 21
Viernes 17 de julio
15 Almirante Brown - Estudiantes
Árbitro: Felipe Viola
Asistente 1: Juan Pablo Millenar
Asistente 2: Felipe Arrechea
Cuarto árbitro: Iván Castelú
15 Deportivo Maipú - San Martín (Tucumán)
Árbitro: Carlos Córdoba
Asistente 1: Hernán Vallejos
Asistente 2: Robertino Rosas
Cuarto árbitro: Pablo Núñez
16 Mitre - Racing (Córdoba)
Árbitro: Lucas Cavallero
Asistente 1: Manuel Sánchez
Asistente 2: Darío Rojas Martínez
Cuarto árbitro: Federico Guaymas
18 Nueva Chicago - Agropecuario
Árbitro: Jorge Broggi
Asistente 1: Gonzalo Ferrari
Asistente 2: Gisela Bosso
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
19.30 Ferro - Colón
Árbitro: Sebastián Zunino
Asistente 1: Sebastián Raineri
Asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Damián Rubino
20 Ciudad Bolívar - All Boys, en estadio Municipal de Bolívar
Árbitro: Nelson Sosa
Asistente 1: Mariano Viale
Asistente 2: Malvina Schiell
Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
20.30 Temperley - Atlético de Rafaela
Árbitro: Gonzalo Pereira
Asistente 1: Adrián Delbarba
Asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
Lunes 20 de julio
15 Defensores de Belgrano - Los Andes
Árbitro: Fabrizio Llobet
Asistente 1: Maximiliano Castelli
Asistente 2: Marcelo Bistocco
Cuarto árbitro: Ezequiel Billone
15 Acassuso - San Telmo
Árbitro: Bruno Amiconi
Asistente 1: Juan Manuel González
Asistente 2: Federico Pomi
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
15 San Martín (San Juan) - Tristán Suárez
Árbitro: Maxi Macheroni
Asistente 1: Eduardo Lucero
Asistente 2: Cristian Herrera
Cuarto árbitro: Yamil Possi
15 Chacarita - Güemes
Árbitro: Pablo Giménez
Asistente 1: Ariel Scime
Asistente 2: Marcelo Errante
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
20 Quilmes - Gimnasia (Jujuy)
Árbitro: Juan Cruz Robledo
Asistente 1: Pablo Gualtieri
Asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
20 Colegiales - Midland
Árbitro: Daniel Zamora
Asistente 1: Mario Bardina
Asistente 2: Diego Fernández
Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez
20 Patronato - Atlanta
Árbitro: Bryan Ferreyra
Asistente 1: Damián Espinoza
Asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Joaquín Gil
21 Chaco For Ever - San Miguel
Árbitro: Franco Acita
Asistente 1: Lucas Ripolli
Asistente 2: Martín Saccone
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan Jerez
21.30 Central Norte - Deportivo Morón, en estadio Padre Martearena
Árbitro: Maxi Manduca
Asistente 1: Marcos Horticolou
Asistente 2: Gonzalo Roldán
Cuarto árbitro: Francisco Acosta
Martes 21 de julio
15 Almagro - Gimnasia y Tiro (Salta)
Árbitro: Javier Delbarba
Asistente 1: Lucas Pardo
Asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
19 Deportivo Madryn - Godoy Cruz
Árbitro: Nahuel Viñas
Asistente 1: Diego Martín
Asistente 2: Joaquín Badano
Cuarto árbitro: Marcelo Sanz