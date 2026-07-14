Bryan Ferreyra arbitrará el partido de Patronato-Atlanta el próximo lunes en el Grella

Ferreyra -en el centro- fue designado para el duelo del lunes en el Grella.

Patronato recibirá al escolta Atlanta el lunes 20 de julio desde las 20, con el arbitraje de Bryan Ferreyra. Así lo confirmó este martes la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) al dar a conocer la programación de la 21ª fecha de la Primera Nacional, que no tendrá partidos el sábado ni el domingo ante la definición del Mundial 2026.

Ferreyra estará acompañado por Damián Espinoza Matías Bianchi, quienes oficiarán como primer y segundo asistente, respectivamente. En tanto que Joaquín Gil será el cuarto árbitro en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

El equipo dirigido por Marcelo Candia viene de empatar 1 a 1 con Gimnasia y Tiro de Salta, como visitante, y necesita una victoria que lo aleje de las últimas posiciones de la Zona B. Actualmente tiene 22 puntos y está antepenúltimo, solo por encima de Agropecuario y Güemes (19). En tanto que el Bohemio reúne 36 unidades y marcha como escolta de Gimnasia de Jujuy (38).

Primera Nacional

Fecha 21

Viernes 17 de julio

15 Almirante Brown - Estudiantes

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Juan Pablo Millenar

Asistente 2: Felipe Arrechea

Cuarto árbitro: Iván Castelú

15 Deportivo Maipú - San Martín (Tucumán)

Árbitro: Carlos Córdoba

Asistente 1: Hernán Vallejos

Asistente 2: Robertino Rosas

Cuarto árbitro: Pablo Núñez

16 Mitre - Racing (Córdoba)

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistente 1: Manuel Sánchez

Asistente 2: Darío Rojas Martínez

Cuarto árbitro: Federico Guaymas

18 Nueva Chicago - Agropecuario

Árbitro: Jorge Broggi

Asistente 1: Gonzalo Ferrari

Asistente 2: Gisela Bosso

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

19.30 Ferro - Colón

Árbitro: Sebastián Zunino

Asistente 1: Sebastián Raineri

Asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Damián Rubino

20 Ciudad Bolívar - All Boys, en estadio Municipal de Bolívar

Árbitro: Nelson Sosa

Asistente 1: Mariano Viale

Asistente 2: Malvina Schiell

Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola

20.30 Temperley - Atlético de Rafaela

Árbitro: Gonzalo Pereira

Asistente 1: Adrián Delbarba

Asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

Lunes 20 de julio

15 Defensores de Belgrano - Los Andes

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Maximiliano Castelli

Asistente 2: Marcelo Bistocco

Cuarto árbitro: Ezequiel Billone

15 Acassuso - San Telmo

Árbitro: Bruno Amiconi

Asistente 1: Juan Manuel González

Asistente 2: Federico Pomi

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

15 San Martín (San Juan) - Tristán Suárez

Árbitro: Maxi Macheroni

Asistente 1: Eduardo Lucero

Asistente 2: Cristian Herrera

Cuarto árbitro: Yamil Possi

15 Chacarita - Güemes

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Ariel Scime

Asistente 2: Marcelo Errante

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

20 Quilmes - Gimnasia (Jujuy)

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Asistente 1: Pablo Gualtieri

Asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

20 Colegiales - Midland

Árbitro: Daniel Zamora

Asistente 1: Mario Bardina

Asistente 2: Diego Fernández

Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez

20 Patronato - Atlanta

Árbitro: Bryan Ferreyra

Asistente 1: Damián Espinoza

Asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Joaquín Gil

21 Chaco For Ever - San Miguel

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Lucas Ripolli

Asistente 2: Martín Saccone

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan Jerez

21.30 Central Norte - Deportivo Morón, en estadio Padre Martearena

Árbitro: Maxi Manduca

Asistente 1: Marcos Horticolou

Asistente 2: Gonzalo Roldán

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

Martes 21 de julio

15 Almagro - Gimnasia y Tiro (Salta)

Árbitro: Javier Delbarba

Asistente 1: Lucas Pardo

Asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

19 Deportivo Madryn - Godoy Cruz

Árbitro: Nahuel Viñas

Asistente 1: Diego Martín

Asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Marcelo Sanz