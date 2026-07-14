Con el paranaense Luciano Vicentín, Argentina afrontará en Japón el Week 3 de la VNL

El punta receptor entrerriano es una de las armas ofensivas de la selección argentina.

Con el paranaense Luciano Vicentín entre los convocados, la selección argentina masculina de vóley afrontará desde este miércoles en Japón el tercer y último Week de la Liga de Naciones de Vóleibol (VNL por sus siglas en inglés). Los rivales serán Canadá, Cuba, Italia y el representativo nipón.

El equipo dirigido por Horacio Dileo –hoy reemplazado por Fabián Muraco por cuestiones de salud– suma dos victorias que logró en el Week 2 en Polonia, luego de un flojo comienzo en Brasil, y buscará seguir logrando puntos para el ranking mundial.

Cabe destacar que Argentina partió a Italia para hacer escala antes del Week 3 en Japón y jugó dos partidos amistosos. Uno a puertas cerradas y otro abierto al público en Trento, donde se impusieron los europeos por 3 a 1, con parciales de 36-34, 22-25, 25-19 y 25-22.

En este último, de carácter oficial, el entrerriano Luciano Vicentín aportó 14 puntos y fue uno de los principales anotadores de la selección argentina, luego de Manuel Armoa (18), Pablo Kukartsev (12), Agustín Loser (11) y Nicolás Zerba (11).

Los convocados son: Matías Sánchez, Matías Giraudo, Pablo Kukartsev, Germán Gómez, Luciano Vicentín, Luciano Palonsky, Jan Martínez, Manuel Armoa, Fausto Díaz, Lucas Conde, Agustín Loser, Joaquín Gallego, Nicolás Zerba, Martín Ramos, Franco Massimino y Santiago Arroyo.

Los partidos de Argentina en el Week 3

15 de julio, desde la 0: Argentina-Canadá

17 de julio, desde la 1: Argentina-Cuba

18 de julio, desde las 7.20: Argentina-Italia

19 de julio, desde las 7.20 Argentina -Japón