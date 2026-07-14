España superó con claridad a Francia y se convirtió en el primer finalista de la Copa del Mundo

La selección española de fútbol superó con claridad a su par de Francia por 2 a 0 y se convirtió en el primer finalista de la Copa del Mundo de la FIFA, que se desarrolla en Estados Unidos, Canadá y México. En el estadio AT&T de Dallas, la Furia volvió a ser verdugo de los galos y ahora espera por el ganador de Argentina e Inglaterra, que se enfrentarán este miércoles en Atlanta.

Los goles del partido de este martes –primero de las semifinales de este Mundial–fueron convertidos por Mkel Oyarzabal, de penal, a los 21 minutos del primer tiempo, y Pedro Porro, a los 12 del segundo.

Con esta victoria, España se clasificó por segunda vez a la final del Mundial: ganó la única que disputó, cuando en Sudáfrica 2010 superó 1 a 0 a Holanda y conquistó su único título ecuménico en mayores. A su vez, condenó a los galos a jugar por el tercer puesto el sábado en Nueva Jersey.

Ahora, España espera por el ganador de Argentina e Inglaterra, que jugarán este miércoles desde las 16 en Atlanta. La gran final será este domingo 19 de julio a partir de las 16 en el estadio MetLife de Nueva York y definirá el certamen que comenzó el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México.

De menos a más, como en el Mundial, España dominó a Francia

Tras un comienzo de pleno estudio, el marcador se abrió a los 21 minutos tras una infracción de Lucas Digne sobre Lamine Yamal, quien lo anticipó dentro del área y provocó que lo golpeara en su intento por despejar la pelota. Mikel Oyarzabal ejecutó y con un zurdazo a media altura a la izquierda del arquero, puso el 1 a 0.

La apertura del resultado marcó un quiebre en el partido, pero profundizó las virtudes de España para controlar a Les Blues con su plan de juego. Es que a lo largo del encuentro supieron marcar a los extremos Bradley Barcolá y Ousmanne Dembelé, además del creativo Olissé y al propio Kylian Mbappé, uno de los máximos goleadores del Mundial.

De hecho, los galos se fueron al descanso sin remates al arco de Unai Simón (de sólida actuación) y sin la posibilidad de contar con William Salibá, quien se retiró por lesión, reemplazado por Maxence Laroix. Con la baja del futbolista del Arsenal de Inglaterra, España presionó la salida rival y generó una buena chance con Fabián Ruiz, pero definió desviado.

En el complemento, Didier Deschamps buscó que algo cambie con el ingreso de Desiré Doué por Barcola, pero no surtió efecto. Es más, los ibéricos ampliaron la ventaja a través del lateral derecho Pedro Porro, quien tras combinar con Dani Olmo definió ante la salida de Magnan para el 2 a 0. Poco después, por fuera de juego le anularon un golazo a Lamine Yamal.

Francia buscó descontar con intentos de Mbappé, pero fue incapaz de descontar. Y tras la pausa de hidratación, la Furia profundizó su dominio y no pasó sobresaltos para abrochar su clasificación a la definición del domingo.