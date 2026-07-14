Gorosito defendió al entrerriano Lisandro Martínez y “Cuti” Romero de las críticas de Gary Neville

El DT de San Lorenzo fulminó al exlateral de Manchester United por criticar a la dupla de centrales de la selección argentina.

El entrenador de San Lorenzo de Almagro, Néstor Pipo Gorosito, salió al cruce de Gary Neville en la previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026, luego de que el exdefensor inglés criticara al entrerriano Lisandro Martínez y su compañero de zaga, Cristian Cuti Romero.

Neville, histórico jugador de Manchester United y actual comentarista, había asegurado que la dupla central argentina “regala un gol en cada partido”, aunque también remarcó que ambos futbolistas elevan su nivel cuando se ponen la camiseta de la Selección.

El comentario se dio en el programa de Sebastián Vignolo en ESPN, donde analizaron las declaraciones del inglés, y el actual entrenador de San Lorenzo envió un mensaje de voz para expresar su desacuerdo con los dichos del inglés.

“Pollo, díganle a este Gary Neville que lo único que sabía hacer era laterales, pedazo de tronco. Los defensores argentinos son cracks, impresionantes. Pedazo de tronco, no sabía que el fútbol se juega con los pies”, lanzó el entrenador argentino en el audio reproducido al aire.

Las palabras de Gorosito surgieron después de que Neville apuntara directamente contra Romero y el gualeyo Lisandro Martínez, dos piezas centrales para Lionel Scaloni en el camino de Argentina a las semifinales del Mundial.

“No veo la manera de que no hagamos al menos dos goles. Cristian Romero y Lisandro Martínez parece que entre los dos regalan un gol en cada partido”, había dicho Neville en la previa del cruce ante la Selección argentina.

De todos modos, el exjugador inglés también dejó elogios para la personalidad competitiva de los defensores argentinos: “Después los ves otra vez y resulta que están marcando goles, ganando todos los cabezazos y apareciendo por todas partes”.

La frase más fuerte de Neville fue cuando definió a la zaga albiceleste como “la mejor-peor pareja de centrales del mundo”, al considerar que por momentos son “extraordinarios” y en otros pasan “de lo sublime a lo ridículo”.

Gorosito, fiel a su estilo frontal, no dejó pasar el comentario y defendió con firmeza a los futbolistas argentinos, en una previa que se sigue calentando a medida que se acerca el partido, señala NA.

Argentina e Inglaterra se enfrentarán este miércoles en Atlanta por un lugar en la final del Mundial 2026, en un duelo atravesado por la historia, la rivalidad y una creciente tensión mediática entre ambos países.