La inglesa Kelci-Rose Bowers aclaró que apoyará al entrerriano Marcos Senesi en la semifinal

La futbolista inglesa, novia del concordiense, aclaró que apoyará a la selección argentina en la semifinal contra los Tres Leones.

Kelci-Rose Bowers, futbolista inglesa y pareja del entrerriano Marcos Senesi, defensor de la selección argentina, reveló a quién alentará en duelo de este miércoles correspondiente a las semifinales del Mundial 2026.

Bowers, de 22 años, utilizó sus redes sociales para expresarse al respecto y reconoció que "es una situación loca porque no pensé que esto iba a suceder. Es un poco loco que Inglaterra juegue contra Argentina en la semifinal".

En este sentido, aseguró que "es una situación única para mí. Por supuesto que ser inglés y llegar a semifinal es un logro loco y estoy súper orgullosa de mi país". Sin embargo, aclaró: "Mi pareja juega para Argentina así que con cualquier en cualquier relación lo que sea que haga tu pareja lo vas a apoyar".

"Para mí, poder venir a la Copa del Mundo y apoyar a la Argentina ha sido increíble. Abrazar la cultura en Argentina y publicar en mis redes sociales vistiendo la camiseta de Argentina", agregó la futbolista, que conoció al defensor argentino en una sesión de fotos del Bournemouth de Inglaterra.

"Hay algo controversial sobre lo que voy a hacer. Voy a ir al partido y a disfrutar el juego, voy a respetar a ambos equipos, voy a estar animando a mi pareja y voy a desearle a Inglaterra el mejor juego", reveló Bowers, quien además añadió: "Solo estaré allí para disfrutarlo. Si me conoces, sabrás que en realidad no miro fútbol. Juego al fútbol y lo amo, pero en realidad no lo veo".

La Selección argentina se enfrentará este miércoles a las 16 con Inglaterra, en un encuentro que se llevará a cabo en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, consigna NA.