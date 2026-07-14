La preselección provincial femenina entrenó en Villaguay rumbo al Argentino Infantil

La Preselección Entrerriana Femenina de básquet U13 llevó adelante la primera jornada de entrenamiento en las instalaciones del Club Huracán de Villaguay, en el marco de la preparación rumbo al Campeonato Argentino de la categoría Infantiles.

Bajo la conducción de Fernanda Joannás y junto al staff de entrenadores y colaboradores de la Federación de Básquet de Entre Ríos, las jugadoras convocadas dieron inicio al proceso de evaluación y seguimiento para la conformación del plantel final para la cita nacional.

Las convocadas:

Mailén Aguiar (Estudiantes-APBF), Uma Re Etcheverry (Estudiantes-APBF), Delfina Armando (Ciclista-APBF), Juliana Taborda (APBF), Isabella Cóceres Fálico (Paracao-APBF), Catalina Garnier (Comercio-ABSE), Garnier Alfonsina (Comercio-Abse), Lara Medina Castrillón (Comercio-ABSE), Valentina Valdez (Progreso-ABSE), Josefina Casco Blanco (Urquiza-ABSE), Jordana Baridón Balbi (ARBPR), Charo Baucero (Regatas Uruguay-ARBPR), Emilia González (Regatas Uruguay-ARBPR), Martina Zurraco (Regatas Uruguay-ARBPR), Sofía Nievas (Parque Sur-ARBPR), Amelie Oyarbide (Parque Sur-ARBPR), Bianca Victoria Pereyra (Parque Sur-ARBPR), Antonia Valiente (Rocamora-ARBPR), Renata Puchulu (Rocamora-ARBPR), Catalina D’Angelo (Zaninetti-ARBPR), Isabella Giménez (Bancario-ADBG), Valentina Gerard (Atlético Villa Elisa-ACB), Emma Herrera (La Unión-ABC), Juliana Bidal (SyD Federación-ABC), Federica Martínez (SyD Federación-ABC), Helena Lacuadra (SyD Federación-ABC) e Inés Challiol (Sportivo San Salvador-ABC).