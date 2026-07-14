Lionel Scaloni: “Vamos a dejar hasta la última gota de sudor para intentar pasar a la final”

Scaloni habló en conferencia de prensa e insistió: "Sería una locura pensar que esto es más que un partido de fútbol".

El entrenador de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, habló en la antesala de la semifinal contra Inglaterra y destacó lo hecho por sus dirigidos para instalarse entre los cuatro mejores equipos de la Copa del Mundo. “Si estamos acá, es porque algo bien hicimos”, subrayó y sumó: “Vamos a dejar hasta la última gota de sudor para intentar pasar a la final”.

En conferencia de prensa, el director técnico insistió con la idea que marcó tras el triunfo ante Suiza por 3 a 2. “Estamos equivocados si mezclamos las cosas. Esto es fútbol”, manifestó en alusión a la Guerra de Malvinas. “Sería una locura pensar que esto es más que un partido de fútbol. Los jugadores lo saben muy bien. Vamos a jugar una semifinal de un Mundial”, expresó.

En cuanto al planteo del partido, anticipó que “la idea es agarrar la pelota y, cuando no la tenemos, tratar de sufrir lo menos posible”. Y aunque no confirmó el equipo, adelantó que podría realizar modificaciones. "Puede haber algún cambio pensando en hacerle daño al rival. Mañana lo sabrán”, sostuvo.

"El equipo que va a salir mañana a la cancha es el que yo creo que es el mejor. Ningún jugador juega por lo que ya dio, sino por lo que está dando”, declaró. “La idea es salir con lo mejor que tenemos. Los chicos están bien”, agregó.

Sobre la clasificación de España ante Francia en la primera semifinal, Scaloni dejó en claro su buena relación con el DT de los ibéricos, Luis De La Fuente, y consideró: “España ganó merecidamente, hizo un gran partido, y los felicito por haber llegado a la final”.

En la previa al partido con los británicos, el oriundo de Pujato dejó un mensaje a los hinchas argentinos: “A la gente le digo que disfruten del momento. Tenemos que estar satisfechos, ilusionados y agradecidos con estos jugadores”.

Y valoró lo hecho por sus dirigidos para instalarse entre los cuatro mejores del Mundial: “Soy un agradecido de estos chicos que nos volvieron a llevar a una semifinal, otra vez estamos entre los mejores. Si estamos acá, es porque algo bien hicimos”. Y advirtió que “Es muy difícil llegar a una semifinal del Mundial sin sufrir”.

Por otra parte, el entrenador santafesino sostuvo: “No hay un partido igual que el anterior. Intentaremos mejorar en los aspectos en los que no estuvimos bien". Y pidió “darle un valor enorme a lo que hemos conseguido”.

Consultado por un video que circula en redes sociales, cuando en plena pausa de hidratación charla de cuestiones tácticas con Leandro Paredes, el DT manifestó: "Siempre escuchamos a los jugadores, que son los que salen a la cancha”.

A menos de 24 horas del clásico con los Tres Leones, el exmediocampista de Estudiantes de La Plata aseveró: "Nos sobran las ganas y la ambición de conseguir más. Mis jugadores siempre han dejado todo adentro de la cancha. Pero no nos tenemos que olvidar de jugar, que es lo más importante". Y agregó: "Mañana vamos a dejar hasta la última gota de sudor para intentar pasar a la final".