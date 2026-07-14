Mundial 2026: Francia y España definirán este martes el primer finalista

Lamine Yamal y Kylian Mbappé se medirán este martes en una "final anticipada" por la Copa del Mundo.

Los seleccionados de Francia y España animarán este martes la primera semifinal de la Copa del Mundo de la FIFA de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Se medirán desde las 16 (hora argentina) en el AT&T Stadium de Dallas con el arbitraje del salvadoreño Iván Barton. El ganador enfrentará a quien triunfe entre Inglaterra y Argentina, que juegan este miércoles.

Le Blues llega a este encuentro en un impresionante nivel y como el gran candidato a quedarse con el título, ya que prácticamente no sufrió ante ningún oponente.

En la fase de grupos, los galos golearon 3-1 a Senegal, 3-0 a Irak y 4-1 a Noruega, para finalmente en las instancias de eliminación directa ganarles 3-0 a Suecia, 1-0 a Paraguay y 2-0 a Marruecos.

La gran estrella de los vigentes subcampeones del mundo es el delantero Kylian Mbappé, quien junto al argentino Lionel Messi es el máximo artillero de este Mundial con ocho goles cada uno. Sin embargo, también brillan Michael Olise, quien entregó cinco asistencias, y Ousmane Dembélé, que convirtió cinco goles y repartió otros tres pases gol.

España, por su parte, tuvo un camino mucho más discreto hasta esta instancia, aunque tampoco sufrió tanto para meterse entre los cuatro mejores del Mundial.

En la fase de grupos comenzó con un discreto empate sin goles ante Cabo Verde, aunque luego se recuperaron al golear 4-0 a Arabia Saudita y en la última fecha le ganaron 1-0 a Uruguay.

Su víctima en los 16avos de final fue Austria, rival al que goleó 3-0, mientras que en los octavos de final le derrotaron 1-0 a Portugal y en cuartos 2-1 a Bélgica. En estas últimas dos presentaciones el héroe fue Mikel Merino, quien anotó los agónicos goles de la victoria minutos después de ingresar desde el banco de suplentes.

Probables formaciones:

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri Hernández, Fabián Ruiz o Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzábal. DT: Luis de la Fuente.

Estadio: AT&T Stadium (Dallas)

Árbitro: Iván Barton

Hora: 16.

TV: DSports, TV Pública y Disney+ Premium