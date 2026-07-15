Argentina construyó un triunfo épico ante Inglaterra y el domingo jugará otra vez la final del Mundial

La selección argentina de fútbol venció a su par de Inglaterra por 2 a 1 y se convirtió este miércoles en finalista de la Copa del Mundo que se disputó simultáneamente en Estados Unidos, Canadá y México. El próximo domingo, a partir de las 16 (hora argentina), la vigente campeona del mundo defenderá el título ante España, el verdugo de Francia en la otra semi.

Los dirigidos por Lionel Scaloni comenzaron en desventaja en Atlanta por un gol de Anthony Gordon, a los 10 minutos del segundo tiempo. Sin embargo, lo revirtieron a través de Enzo Fernández, de media distancia, a los 40 minutos, y Lautaro Martínez –de cabeza–, cuando se jugaba el segundo minuto adicional.

La Albiceleste, que nunca perdió una semifinal del Mundial, buscará romper una racha negativa para los defensores del título, ya que desde que Brasil se consagró en las copas de Suecia 1958 y Chile 1962, no ha habido bicampeones.

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