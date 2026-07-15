Argentina enfrenta a Inglaterra en un duelo cargado de historia, buscando un lugar en la final

Por primera vez en su carrera, Lionel Messi enfrentará a Inglaterra en un partido oficial.

La selección argentina de fútbol enfrentará a Inglaterra en la segunda semifinal de la Copa del Mundo de la FIFA y buscará ser finalista ante España, ya clasificado a la definición tras vencer a Francia (2-0). El partido, cargado de símbolos y sentimientos que van más allá de lo deportivo, se disputará desde las 16 en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, con el arbitraje del estadounidense Ismail Elfath.

Lionel Scaloni, que este miércoles dio su habitual conferencia de prensa previa a los partidos, no confirmó el equipo pero anticipó que podría realizar un cambio respecto de la formación titular que viene de vencer a Suiza por 3 a 1, el pasado sábado, en los cuartos de final.

Es que el funcionamiento del equipo, más allá de una primera rueda y sucesivas presentaciones con puntaje perfecto, no ha colmado las expectativas en cuanto a su funcionamiento.

En 16avos de final le ganó en tiempo extra a Cabo Verde 3 a 2, en octavos hizo lo propio 3-2 luego de ir perdiendo 2 a 0 ante Egipto y en su última presentación derrotó a Suiza por 3 a 1, al cabo de 120 minutos.

Por esta razón, se espera que el entrenador meta mano en el equipo, sobre todo en el mediocampo, para mejorar el rendimiento de un sector que siempre caracterizó en este ciclo a la Argentina por la buena circulación de pelota y el dinamismo para atacar al rival.

Por su parte, Inglaterra llega con el objetivo de ser finalista por 60 años (fue campeón en 1966, siendo local) y espera superar las semifinales, algo que no pudo lograr en Italia 1990, justamente cuando Argentina fue subcampeón.

La principal duda de su formación es la presencia del mediocampista Declan Rice, afectado por un virus. Pero se apoya en el gran momento de sus grandes figuras, Jude Bellingham y Harry Kane, que se reparte seis tantos cada uno. Además, cuentan con las importantes apariciones de Gordon, por el sector izquierdo y Bukayo Saka, por el derecho.

Un partido con historia:

Si bien el director técnico argentino Lionel Scaloni advirtió desde el inicio que “es un partido de fútbol”, los antecedentes del encuentro en mundiales marcan una rivalidad que supera los límites del campo de juego. “La Mano de Dios” y el “Gol del Siglo” protagonizados por Diego Armando Maradona en 1986, marcaron a fuego una historia que en México 1986 le dejó a la Argentina una victoria con sabor a revancha por 2 a 1 en el estadio Azteca.

Justamente en ese escenario se presentó el seleccionado británico por primera vez en 40 años, cuando eliminó a México en los octavos de final por 3 a 2. Ya desde ese momento comenzó a hablarse de la historia de la epopeya de Diego y el recuerdo reciente de lo sucedido en las Islas Malvinas. Es más, Argentina este miércoles jugará con la camiseta alternativa, tal como lo hizo en el '86.

Más allá de haber querido bajarle la espuma a la polémica, desde Inglaterra hubo declaraciones apuntando al nivel de los defensores argentinos y hasta el inglés Joe Cole provocó diciendo: “Vamos a mandar a dormir a Messi”.

Puertas afuera, los futbolistas argentinos intentaron separar lo futbolístico de lo demás, sin embargo quienes están cerca del plantel cuentan que en la intimidad del grupo no lo toman como un partido más.

El historial de Argentina vs. Inglaterra en Mundiales

Argentina 1-3 Inglaterra, primera ronda - Mundial de Chile 1962

Argentina 0-1 Inglaterra, cuartos de final - Mundial de Inglaterra 1966

Argentina 2-1 Inglaterra, cuartos de final - Mundial de México 1986

Argentina 2-2 Inglaterra, octavos de final - Mundial de Francia 1998 (Argentina avanzó por penales)

Argentina 0-1 Inglaterra, fase de grupos - Mundial de Corea-Japón 2002

Probables formaciones:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul o Nicolás González, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O´Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Estadio: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos)

Hora: 16.

TV: Telefe, TV Pública, TyC Sports, DSports, Disney+ Premium y Paramount+