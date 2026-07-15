Argentina, finalista: una multitud celebró el triunfo en la Plaza 1º de Mayo

La clasificación del seleccionado argentino de fútbol a una nueva final de la Copa del Mundo desató los festejos en distintos puntos del país y Paraná no fue la excepción. Tras la victoria ante Inglaterra por 2 a 1 en Atlanta, Estados Unidos, por las semifinales, la Plaza 1° de Mayo se consolidó como el epicentro de un fenómeno colectivo que trasciende lo meramente deportivo.

La convocatoria congregó a familias, grupos de amigos e hinchas de todas las edades. Todos juntos celebraron el pase a la definición del próximo domingo, a las 16, donde España será el rival de turno para buscar la “Cuarta Estrella”.

La Plaza 1º de Mayo, frente a la Catedral, y ese tramo de la Peatonal San Martín, fueron los escenarios elegidos para la celebración colectiva, que incluyó además de camisetas y banderas, cánticos y mucho calor popular en medio de la euforia por otro triunfo de la Scaloneta.

Fotos: ANÁLISIS