Con el corazón, Argentina construyó un épico triunfo ante Inglaterra y el domingo jugará la final del Mundial

La selección argentina de fútbol venció a su par de Inglaterra por 2 a 1 y se convirtió este miércoles en finalista de la Copa del Mundo que se disputó simultáneamente en Estados Unidos, Canadá y México. El próximo domingo, a partir de las 16 (hora argentina), la vigente campeona del mundo defenderá el título ante España, el verdugo de Francia en la otra semi.

Los dirigidos por Lionel Scaloni comenzaron en desventaja en Atlanta por un gol de Anthony Gordon, a los 10 minutos del segundo tiempo. Sin embargo, lo revirtieron a través de Enzo Fernández, de media distancia, a los 40 minutos, y Lautaro Martínez –de cabeza–, cuando se jugaba el segundo minuto adicional.

La Albiceleste, que nunca perdió una semifinal del Mundial, buscará romper una racha negativa para los defensores del título, ya que desde que Brasil se consagró en las copas de Suecia 1958 y Chile 1962, no ha habido bicampeones.





El inicio del encuentro fue más friccionado que jugado. Argentina, que salió a la cancha con Giuliano Simeone por la derecha en reemplazo de Rodrigo De Paul, se cuidó de las corridas de Gordon, las apariciones de Jude Bellingham y rodeó bien a Harry Kane. Pero en ese tramo se “olvidó” de jugar, salvo por un remate de Enzo Fernández que pasó cerca del arco de Jordan Pickford.

Del otro lado, lo mejor de Los Tres Leones pasó por los pies de Morgan Rogers. Defensivamente, los dirigidos por Scaloni se cuidaron mucho con sus laterales y hubo un buen trabajo de Nicolás Tagliafico, uno de los más correctos a la hora de defender sin cometer infracciones. De hecho, el entrerriano Lisandro Martínez y Cuti Romero fueron amonestados en el primer y segundo tiempo, respectivamente.

El segundo tiempo parecía que iba a tener una tónica diferente: Argentina salió con una postura más ofensiva, hizo circular la pelota y se la dio un poco más a Lionel Messi, el director de orquesta. Sin embargo, cuando mejor parecía estar el equipo Albiceleste llegó el gol de Inglaterra. A los 10 minutos, un envío largo fue despejado por Tagliafico, el rechazo lo capturó Morgan Rogers y Gordon anticipó a Molina para definir dentro del área chica para el 1 a 0.





Lejos de amilanarse, Argentina se hizo cargo del partido y sometió a Inglaterra, que se replegó muy cerca de su arquero. Pickford tuvo que responder ante remates de Enzo Fernández e intentos del ingresado Nicolás González, el primer cambio (salió Leandro Paredes) que metió Scaloni para torcer el rumbo.

El DT argentino supo leer nuevamente el partido y renovó la dinámica con los ingresos de Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul y Gonzalo Montiel por Lisandro Martínez, Giuliano Simeone y Nahuel Molina, respectivamente. Posteriormente le sumó poder ofensivo con Lautaro Martínez por Tagliafico, cuando solo quedaba ir por la heroica ante un rival que se encerró en su área y se paraba con un esquema 5-4-1.

En ese contexto, Argentina generó varias situaciones de gol, incluso un cabezazo de Nico González y un remate de Enzo Fernández atajado por Pickford, llegó al empate cuando se jugaban 40 minutos del segundo tiempo. Y una vez más, Enzo Fernández fue el héroe. El mediocampista del Chelsea inglés, autor de un recordado gol ante México en Qatar 2022, cruzó un remate desde afuera del área para hacer estéril el vuelo de Pickford y poner el 1 a 1.





No conforme con el resultado parcial, la selección argentina siguió arrinconando a su rival, primero Alexis Mac Allister sacudió el palo derecho de Pickford, y luego lo dio vuelta tras un centro preciso y precioso de derecha de Lionel Messi que LautaroToro Martínez, a los 47 minutos, cabeceó entre dos defensores ingleses para el 2 a 1 definitivo.

De sostener el resultado se encargaron los 11 argentinos en cancha, pero con Otamendi y Romero como abanderados, sumados al esfuerzo físico del resto. El resto estuvo de más, incluso cuando ya se habían disputado los nueve minutos agregados por el árbitro estadounidense Ismail Elfath. Así, Argentina se abrazó a otro épico triunfo y buscará defender el título ecuménico ante España, el campeón de la Eurocopa que se lo quiere arrebatar.

Síntesis:

Argentina 2: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian “Cuti” Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Inglaterra 1: Jordan Pickford; Djed Spence, Marc Guéhi, John Stones, Reece James; Elliot Anderson, Declan Rice; Anthony Gordon, Jude Bellingham, Morgan Rogers; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Goles: 10m ST Gordon (I), 40m ST Enzo Fernández (A), 47m ST Lautaro Martínez (A).

Cambios en el segundo tiempo: 19m Nicolás González por Paredes (A), 27m Ezri Konsa por Gordon (I), Gonzalo Montiel por Molina, Nicolás Otamendi por Lisandro Martínez y Rodrigo de Paul por Simeone (A), 36m Lautaro Martínez por Tagliafico (A), 37m Dan Burn por James y Nico O´Reilly por Rice (I), 49m Ivan Toney por Stones y Marcus Rashford por Spence (I).

Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos).

Asistente 1: Corey Parker (Estados Unidos).

Asistente 2: Kyle Atkins (Estados Unidos).

VAR: Marco Di Bello (Italia).

Estadio: Mercedes Benz Stadium (Atlanta).

Fotos: X @Argentina