“Es una locura jugar dos finales del mundo seguidas; este grupo es increíble”, destacó Messi

El capitán de la selección argentina de fútbol, Lionel Messi, reconoció que “fue increíble” lo vivido este miércoles en Atlanta en el triunfo por 2 a 1 sobre Inglaterra y consideró “una locura jugar dos finales del mundo seguidas”. También habló de las sensaciones especiales que tuvieron durante el himno y de la trascendencia de la semifinal.

"Fue increíble todo lo que vivimos, desde el principio como dijimos. Si bien era un partido de fútbol, cuando empezamos a entrar y en el himno vivimos sensaciones especiales y eso el grupo lo sintió. No era una victoria más, era una victoria importante la cual el pueblo argentino quería y nosotros también, y nos metió en una nueva final del mundo", inició el capitán del seleccionado nacional.

“Es una locura jugar dos finales del mundo seguidas y nada, este grupo es increíble. Hoy lo fuimos a buscar otra vez cuando se había puesto fea, nunca dejó de creer, de intentarlo. Con juego, hoy le metimos mucho juego cuando estábamos con el marcador abajo. Los metimos en un arco y una felicidad enorme", agregó.

Tras una nueva remontada para el infarto, Messi no escondió su alegría por la resciliencia del combinado nacional: "La verdad que es una locura lo que estamos viviendo, cómo se están dando las cosas. Yo sinceramente antes de empezar el Mundial confiaba en este grupo y sabía que entre los cuatro íbamos a estar, que la íbamos a pelear y nada, nos terminamos metiendo en una nueva final, creo que son cinco seguidas, dos del mundo seguidas... es impresionante".

"Este grupo no me sorprende a mí, conozco y sabemos de lo que éramos capaces, por ahí la gente tenía duda por cómo llegábamos, porque llevábamos jugadores muy al límite y con problemas pero este grupo cuando se junta y está unido siempre da un plus, se contagia uno al otro y saca de donde no tiene para dar el máximo", planteó.

A la hora de dar un mensaje para el pueblo argentino, Messi reiteró el mismo pedido que realizó durante las instancias finales del Mundial de Qatar 2022. "Disfruten de este momento, como lo disfrutamos nosotros. Hoy nos metemos en una final del mundo otra vez, volvimos a posicionar a Argentina entre los dos mejores. Hace cuatro años que estamos disfrutando de ser campeones del mundo, ahora volvemos jugar la final. Que lo disfruten como lo están haciendo, hoy dimos el último paso y conseguimos lo que todos queríamos: llegar hasta lo último, jugar una final del mundo y, como siempre, será lo que Dios quiera", esgrimió.

"Una selección enorme, con grandísimos jugadores, con juego. Una selección que conozco bien, una filosofía de juego que ya lleva muchísimos años jugando de esa manera. Conozco a los jugadores también, me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barca, equipo al cual quiero y sigo. Es un partido especial, una final del mundo. Imagino que va a ser muy igualado todo", dijo respecto a la inminente final ante España de este domingo.

"Meterse en una final del mundo otra vez, venimos de ser campeones del mundo. Venimos siendo los mejores durante estos últimos cuatro años, le duele a quien le duela y digan lo que digan. Hoy, una vez más, nos podemos entre los dos mejores del mundo y eso demuestra que todo lo que hicimos no es casualidad y nadie nos regaló nada. Conseguir dos finales del mundo seguidas es para pocos y este grupo lo consiguió", planteó con un claro palito a las críticas y cerró con una revelación sobre su preparación.

"Tuve la decisión hasta el último año, hablándolo siempre con Scaloni. Hice todo lo posible para llegar de la mejor manera, hace un año que me vengo preparando y entrenando. Pasando diciembre en Argentina, entrenando a la mañana y a la tarde. Sabía que iba a dar todo para intentar llegar de la mejor manera y poder disfrutarlo, poder disfrutar un Mundial era sintiéndome bien", confesó.

"La última Copa América que me tocó jugar por ahí no estaba de la mejor manera desde lo físico, tuve una lesión contra Chile en el segundo partido y después la arrastré en el final y terminé con una lesión que no fue muscular pero ya toda la Copa venía mal y por algo pasan las cosas. Me preparé a full para disfrutarlo, estar al máximo", agregó en declaraciones a TyC Sports.

Por último, Messi dedicó la victoria al pueblo argentino y ahondó sobre la necesidad de quedarse con un triunfo ante un adversario como Inglaterra: "Como dije recién, estamos orgullosos y felices de poder regalarle una alegría a la gente, los mundiales para nosotros son especiales y nos olvidamos de todo lo mal que nos toca pasar. Hay gente que no tiene trabajo, que no llega a fin de mes o que la vive peleando, la vida nuestra que nos tocó siempre. Poder regalarle todo este tipo de alegría a ellos, estar en una final del mundo una vez más, meter dos seguidas".

Y redondeó: “Era un partido especial con Inglaterra, no podíamos perder. Si bien este grupo no le debe nada a nadie. Vos viste que los argentinos somos así, siempre pedimos más y creo que si hoy hubiésemos perdido gente hubiese salido gente a decir alguna boludez y no les dimos la chance. Nosotros sabíamos que con fútbol éramos mejor que ellos pero se juegan muchas cosas cuando es un partido de esta magnitud, que pasan cosas de la historia en estos partidos pero no deja de ser especial por todo lo que significa y había que ganarlo”.