Flotta y el triunfo de España: “Hubo una diferencia abismal en los planteamientos tácticos”

En diálogo con el programa A quien corresponda, que se emite por Radio Plaza (FM 94.7) el entrenador Rubén Flotta analizó el triunfo obtenido este martes por España ante Francia por 2 a 0 en las semifinales de la Copa del Mundo de la FIFA, que transita su etapa decisiva en Estados Unidos.

“Le ganó claramente el partido. Yo creo que la gran diferencia, aparte de un equipo o una selección y tener buenos jugadores, que es lo esencial, la táctica acompaña. Acá hubo una diferencia abismal en los planteamientos tácticos”, manifestó en su columna radial.

En ese sentido, Flotta recordó su análisis táctico del equipo galo en los partidos anteriores: “Si ustedes escuchan lo que yo decía en los programas anteriores, cada vez que salía: Francia era un 4-2-3-1, pero en realidad era un 4-2-4. Entonces, si vemos el planteamiento de España, le gana completamente el medio, porque hace un 4-5-1, le está ganando casi la posesión de tres jugadores en el medio. Ahí es donde los jugadores franceses no llegaban nunca. Ni Mbappé, ni Olisse, ninguno de ellos, los otros dos tampoco, los cuatro jugaban casi en punta. Entonces ahí es donde tenían el problema”.

Flotta recordó que el seleccionado ibérico se convirtió en “La Bestia Negra” de los franceses en los últimos enfrentamientos entre ambas selecciones. “Hay una estadística que muy pocos de nosotros, casi nadie evaluó antes del partido. De los últimos 5 o 6 partidos, España le ganó 4 o 5 partidos a Francia. Entonces parece que sería La Bestia Negra, le encontró la vuelta al equipo francés. Y la verdad que teniendo la categoría que tienen los jugadores franceses, Y si a mí me preguntaban antes del partido, yo le digo, tenemos que jugar muchachos por el segundo puesto, porque la superioridad que nos demostró Francia en todos los partidos anteriores fue una ventaja de dos goles, tres goles adelante”, señaló.

A continuación, el experimentado DT recordó que “el corazón de un equipo es el mediocampo”, tal como lo dijo a principios de esta semana al analizar el triunfo de Argentina sobre Suiza por 3 a 1. “Argentina no funciona bien hoy por el problema que tiene en el mediocampo. El corazón de un equipo de fútbol es el mediocampo. Entonces, los cuatro que nombramos (Dembéle, Mbappé, Olisse y Barcolá), puntas, que son notables los franceses, no participaron del juego porque no llegaban a la pelota”, afirmó.

Sobre las virtudes del equipo ibérico, Flotta enumeró: “Es para admirar la posición del balón, las situaciones de gol. Parecía un equipo profesional contra uno amateur; increíble la ventaja que le sacó. Solamente los primeros 5 o 6 minutos apareció alguna insinuación de Francia. Pero después no, no pudo nada. La verdad que con ese (Fabián) Ruiz, muy bien Rodri también, tiene jugadores interesantes España y lleva 36 partidos casi sin perder esta selección. Cuidado, porque sabe lo que quiere. Ahora, si a mí me preguntan, que raro, ‘¿a quién preferís el domingo?’ yo prefiero España”.

Por otra parte, Flotta habló de algunas virtudes de Inglaterra, el rival de la selección argentina: “Enfrenta a una buena selección también, pero es irregular. Está Harry Kane, que es notable y que tiene siempre un gol impresionante. Tiene a Bellingham, que anda muy bien y cuidado con este chico Gordon. Pero el problema está en nosotros. Tenemos que recuperar el mediocampo”.

Sobre los posibles cambios en la formación de Argentina, el DT expresó que pararía el equipo “con cuatro en el fondo” y sacaría a “De Paul o Enzo (Fernández)” entre los titulares. “Uno de los dos tendría que sacrificarse. Tres partidos seguidos que venimos repitiendo lo mismo, es hora de que Scaloni haga un cambio, no se podía esperar más, yo soy de esa idea, lo digo antes de los partidos, no me gusta hablar con el resultado del lunes”, cerró.