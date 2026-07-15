Lautaro Martínez: “Soñé con hacer este gol desde que mi viejo me compró un par de botines”

Lautaro Martínez, autor del gol del triunfo por 2 a 1 de la selección argentina sobre la inglesa en las semifinales del Mundial 2026, reconoció que “es muy fuerte” lo sucedido este miércoles en Atlanta, Estados Unidos. “Siempre soñé con hacer este gol, desde que mi viejo me compró un par de botines”, indicó el bahiense y recordó sus inicios como futbolista.

“Cuando me fui a Racing, mi vieja que jamás dejó de tender mi cama y eso para mí vale más que un gol o una final”, manifestó el delantero del Inter de Milán, autor del agónico tanto del triunfo, con un cabezazo letal tras un centro de Lionel Messi.

“Te lo juro que lo soñé”, confesó el Toro sobre su conquista y añadió: “Lo soñé, le dije a Alexis (Mac Allister) que iba a hacer un gol. A Facu Medina le dije que iba a entrar y que iba a hacer un gol para ganar”.

También subrayó el gol de Enzo Fernández, autor del empate parcial con un remate de media distancia. “Enzo hizo un golazo también. Este equipo sigue demostrando de qué está hecho”, expresó.

“Disfruto de todo esto. Disfruto de la vida. Mis hijos me hicieron bajar un cambio”, manifestó Martínez, surgido del club Liniers de Bahía Blanca, que no pudo marcar goles durante los partidos de Qatar 2022, cuando Argentina se consagró campeón. Ahora lleva tres gritos y sueña con más para obtener otra Copa del Mundo.