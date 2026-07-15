“Lo que hicimos hoy fue historia y un mimo para cada argentino”, destacó el entrerriano Lisandro Martínez

El futbolista entrerriano Lisandro Martínez destacó el triunfo de la selección argentina ante la inglesa por 2 a 1, que la clasificó finalista de la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México. "Lo que hicimos hoy fue historia y un mimo a cada argentino", destacó.

“Sabíamos la magnitud de este partido y desde el minuto cero lo fuimos a buscar”, manifestó el oriundo de Gualeguay, surgido de los clubes Libertad y Urquiza. “A los que quieren ganar, siempre se les da el resultado”, indicó el zaguero sobre el trámite del partido, que tuvo a Argentina en desventaja desde los 10 minutos del complemento.

Por otra parte, el exDefensa y Justicia indicó que el contexto de los partidos también influye al momento de jugarlos. "Somos todos argentinos en este momento, lo que ellos pasan, lo que ellos viven, acá también se siente”, manifestó. "Dejamos todo en cada pelota dividida y eso es lo más importante", agregó sobre el partido.

Además, el futbolista del Manchester United de Inglaterra subrayó que “la gente se siente identificada” con esta selección argentina, que viene de ser campeona del mundo en Qatar, bicampeona de América y ganadora de la Finalíssima. "Estamos a un paso, pero ahora vamos a disfrutar lo que conseguimos", subrayó.