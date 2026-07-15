“Los franceses estaban muy seguros que iban a ganar”, analizó el paranaense Luciano Chiodi

En diálogo con el programa A Quien Corresponda (Radio Plaza, FM 94.7), el arquitecto argentino Luciano Chiodi, radicado en Francia desde fines de los 1974, habló de la derrota del seleccionado galo ante su par español por 2 a 0 en la primera semifinal del Mundial y reconoció que “los franceses estaban muy seguros que iban a ganar” el título que tiene como sedes Estados Unidos, Canadá y México.

“Los franceses estaban muy seguros que iban a ganar. En Qatar 2022, también ellos pensaban que iban a ganar. Y yo recuerdo que mucha gente pensó en aquel momento que les habían robado el Mundial”, aseguró Chiodi, casado con una francesa y padre de dos hijos franco-argentinos. “Ellos son muy pro-selección, también. Tienen dos equipos que les gustan mucho. Pero toda la familia argentina que está acá es totalmente pro-selección, por supuesto”, aclaró.

Tras la derrota de Francia, Chiodi recordó la premiación del último Mundial de Qatar y comparó los rostros del DT y el goleador de Francia ante la eliminación a manos de los españoles. “Recuerdo la cara de Didier Deschamps y (Kylian) Mbappé, cuando le dieron a (Lionel) Messi el Balón de Oro, parecían estatuas, ni se movían, tenían una cara de decepción terrible. Y ayer (martes) fue igual”, indicó.

Y describió los momentos posteriores al partido en territorio francés. “Cuando terminó el partido, no se escuchó ningún ruido. Era impresionante. La gente apagó la televisión y se fue a dormir, sin decir nada, con una decepción terrible. Una especie de sorpresa, muy fuerte. Como diciendo: ‘¿Cómo nos pudo pasar esto?’”.

Buscando una explicación a lo sucedido, el paranaense explicó: “Ahora me estoy dando cuenta por qué. Acá en Francia casi ya no hay más prensa de información, sino que hay una prensa de opinión. Para la política, por ejemplo, es más fácil darse cuenta. Hay periodistas de derecha o de izquierda, y te explican que hay que hacer las cosas de determinada manera. Pero en el fútbol es un poco diferente. Ahora me doy cuenta que ningún periodista explicó bien que había que tener un buen equipo, jugar bien y ganar. Ellos le explicaron a todos que Francia era el mejor equipo y tenía que ganar. Y toda la gente, por supuesto, pensó así. Entonces, en las redes sociales, que sirven para modificar el movimiento general por la opinión directa de la gente, también contribuyeron a que la gente pensara que ellos iban a ganar obligatoriamente. La prensa francesa decía: ‘Tenemos cuatro súper-jugadores en nuestro equipo. Los españoles tienen uno’. Y bueno, así terminó”.

La eliminación del seleccionado dirigido por Deschamps se dio justo el 14 de julio, en un nuevo aniversario de la Revolución Francesa y según el argentino, eso “agrega un poco a esa decepción tan fuerte y a esa desilusión que ahora se empieza a sentir”. Y añadió: “La gente piensa que la historia le debe algo a Francia. Ese sentimiento de injusticia se nota bastante. El hecho que ayer haya sido 14 de julio, debe ser algo que haya agregado un contenido importante. Nosotros tenemos nuestro partido hoy (Argentina-Inglaterra, también en semifinales) y sabemos que tiene un contenido emocional fuertísimo. Para los franceses ese partido era ayer”.

De acuerdo a su observación, el entrevistado consideró que en Le Blues deberían “hacer las cosas más objetivamente” para aspirar a títulos con su selección mayor. “Yo creo que si quieren seguir bien, tienen que hacer las cosas más objetivamente. Saber cuáles son sus fuerzas, debilidades... Tener más objetividad en lo que piensan y no sentirse tan superiores. Por ejemplo, Mbappé considera que será el mejor jugador después de Messi y Ronaldo. Está seguro que será el sucesor”.

Sobre el final del ciclo de Didier Deschamps, quien culminará un largo periplo que incluyó el título en Rusia 2018 y el subcampeonato en Qatar 2022, indicó: “Ya estaba anunciado, pero una vez más, los franceses que lo habían adorado ahora lo critican muchísimo. Es decir, hay gente que no se había manifestado que ahora lo critica mucho”.

Y explicó: “Deschamps es uno de los pocos coachs que no es un ‘hombre de clan’, contrariamente a Zinedine Zidane, vinculado al Real Madrid y ese tipo de filiación. Pero hay que decir la verdad. Ha hecho un trabajo formidable. Haber llegado a la última final era muchísimo y a las semifinales de ahora, también. Francia sigue siendo un equipo bárbaro”.

Acerca de los dichos de Mariano Rajoy, expresidente de España que apuntó por la conformación del seleccionado francés y la cantidad de jugadores de origen africano, Chiodi expresó: “Es una parte del debate muy interesante y yo que soy totalmente argentino fui muy sensible a ese debate. Acá en Francia hay graves problemas con la inmigración. Ahora estoy en una obra, donde todos los muchachos que están trabajando y me escuchan son de Argelia, Marruecos, Irán, el plomero es un cristiano de Afganistán y todos como el arquitecto, inmigrados. Nosotros no le hacemos problema a nadie, por supuesto. Todos estos muchachos trabajan re bien, yo los conozco desde hace muchísimo. Tienen su familia, sus empresitas (SIC), todo muy bien. Pero también hay otros, que hacen un montón de problemas. Entonces acá en Francia hay un grave tema sobre la inmigración. Y las próximas elecciones, que vienen el año que viene, se van a basar sobre la actitud de los políticos frente a la inmigración”.

También Chioddi habló de la adaptación de los inmigrantes al país galo y advirtió: “Les ha costado más que al francés y tienen mucho mérito. Yo, un poco menos, porque llegué en buena situación. Nosotros lo vimos del otro lado: vimos llegar a los italianos y a los españoles con con una mano atrás y otra adelante; esta gente del equipo francés es más o menos lo mismo. Son todos descendientes de inmigrantes que han hecho su camino y llegaron a ser verdaderos franceses, como yo que soy de origen italiano, español, croata pero soy verdaderamente argentino. Es lo mismo. Ese tema es central en Francia en este momento”.

Para finalizar, reflexionó sobre la importancia que le daba la sociedad francesa a una nueva conquista de la Copa del Mundo. “Una de las desilusiones importantes del partido de ayer es que se contaba mucho con un triunfo de Francia para que una sociedad cosmopolita y multicultural gane. El hecho que hayan perdido es una pérdida de oportunidad. Ese partido tenía una importancia particular, trascendente”, sentenció.