Primera Nacional: Patronato volvió a las prácticas con la mente puesta en Atlanta

En La Capillita Patrón ya piensa en el Bohemio, su rival del próximo lunes.

Patronato regresó a los entrenamientos con miras a su próximo partido en la Primera Nacional. Luego de su empate con Gimnasia y Tiro de Salta (1-1), el equipo dirigido por Marcelo Candia se movió en el predio La Capillita pensando en Atlanta, su rival de la 21ª fecha de la Primera Nacional.

En la primera práctica de la semana, el cuerpo técnico dividió al plantel en dos grupos. Los futbolistas que fueron titulares en el último partido realizaron tareas regenerativas y de recuperación física, mientras que aquellos que no tuvieron participación o sumaron pocos minutos llevaron adelante trabajos de fútbol en espacios reducidos.

En cuanto al parte médico, el entrenador recibió algunas noticias alentadoras. Gabriel Genez y Marcos Salas continúan con sus respectivos procesos de recuperación y evolucionan favorablemente, mientras que Cortés ya se entrenó a la par de sus compañeros, lo que representa una alternativa más de cara al duelo frente al Bohemio, informa Uno.

Cabe destacar que el Rojinegro enfrentará a Atlanta el lunes 20 –no habrá partidos el fin de semana ante la definición del Mundial–, a partir de las 20, con el arbitraje de Bryan Ferreyra en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la Zona B.