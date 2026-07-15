VNL: Argentina reaccionó ante Canadá y se impuso con 20 puntos del paranaense Luciano Vicentín

El seleccionado argentino masculino de voleibol superó a su par de Canadá por 3 a 2, con el aporte goleador del paranaense Luciano Vicentín, autor de 20 puntos. El punta receptor entrerriano fue clave en la remontada argentina, que comenzó perdiendo los dos primeros sets y se llevó los otros tres en el inicio de la tercera semana de la Liga de Naciones de Vóley, que tiene como escenario Japón.

Los parciales fueron de 24-26, 22-25, 25-23, 25-13 y 19-17 y el jugador surgido de Argentino Juniors anotó 20 puntos en un partido en el que fue importante el ingreso de Armoa. Este viernes, desde la 1, el rival será Cuba.

En el arranque del partido, Canadá lastimó con el saque y se despegó 9-4, diferencia que mantuvo por 18-14 con un buen trabajo en la contra y a pesar de una reacción argentina para descontar. Más tarde, Argentina sumó con Kukartsev y definió en ataque con los puntas para empatarlo en 20 y pasar al frente 24-22. No obstante, en el cierre Canadá otra vez se mostró mejor en ataque y contra y lo ganó 26-24.

En el segundo set, el inicio fue muy parejo pero Canadá se despegó 16-11 con mayor contundencia en ataque, bloqueo y saque y frente a un equipo argentino más irregular. La Selección intentó con los ingresos de Armoa, Martínez, Giraudo y Gómez y se acercó 17-19, pero en el desenlace los canadienses sostuvieron esa diferencia para ganarlo 25-22.

Canadá continuó firme en ataque para el 5-2 del tercer parcial y aunque Argentina lo empató en 7, enseguida se despegó otra vez 11-8 de la mano de sus extremos. Más tarde, un buen paso de Armoa por el saque y con Zerba en gran nivel en bloqueo, la Selección lo dio vuelta 16-13. En un final con ambos equipos presionando con el saque, Armoa fue importante en el giro y Argentina descontó 25-23.

El cuarto set empezó parejo hasta que Vicentín brilló desde el saque para el 13-8 y de ahí en adelante fue todo de la Selección, que lastimó con el servicio y bloqueo para dominarlo 22-12. Por 25-13, el duelo ante Canadá se fue al quinto parcial.

En el tie break, volvió la paridad en el desarrollo del juego, con ambos equipos alternando buenas y malas y así Canadá cambio de lado arriba 8-7. Enseguida, Vicentin fue importante en ataque para sostener el equilibro hasta el 13 iguales. Finalmente, un gran ace de Armoa selló el 19-17 que desató el festejo argentino en Japón.

Los puntos de Argentina: Sánchez (2), Kukartsev (14), Zerba (8), Loser (11), Palonsky (5), Vicentín (20), Massimino (L). Ingresaron: Armoa (16), Martínez (1), Giraudo, Gómez (3), Díaz.