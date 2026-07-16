“Argentina es un equipo de carácter, tiene un corazón impresionante”, destacó el ‘Bicho’ Flotta

El día después de la victoria de la selección argentina en el clásico ante Inglaterra y su clasificación a la final del Mundial 2026, Rubén Flotta dejó su análisis táctico y estratégico habitual en el programa radial “A quien corresponda”, que se emite de lunes a viernes por Radio Plaza (FM 94.7).

En principio, el Bicho opinó de la importancia que tiene el fútbol en la sociedad argentina y su poder de representatividad en el mundo. “Qué lindo que es el fútbol. La verdad, es lo que nos une, nos emociona y nos representa. A dónde vas y te dicen fútbol, te hablan de Maradona, Messi... El fútbol es lo que mejor nos representa. Y la verdad, yo tengo la suerte que me haya gustado de chico; pude jugar, ser entrenador y estar dentro de esta profesión que la verdad nos dignifica. Todo el país vibró con estos muchachos”, comenzó.

En ese sentido, Flota indicó que “no hay ningún” deporte que sea capaz de generar la “movilización social” que produce el fútbol. “El rico, el pobre, todo el mundo está, todo el mundo con una bandera argentina. Es lo que nos une. Ojalá muchos estamentos de nuestro país deberían copiar al fútbol”, subrayó.

En cuanto al análisis del partido, el DT indicó que “fue muy táctico” el duelo entre argentinos e ingleses en la semifinal disputada este miércoles en Atlanta, Estados Unidos. “Todo el primer tiempo fue muy táctico, se miraron y analizaron”, reconoció y descartó que haya sido “planificado” pelear más que jugar el partido, sino que tuvo más que ver con mostrar la “esencia” del jugador argentino. “¿Te diste cuenta cómo cantaron el himno los jugadores argentinos?”, se preguntó.

“Es así como sentimos el fútbol. Nosotros vemos a los pibitos de 6 o 7 años que pierden y lloran. No se ve eso en ninguna parte del mundo. Es la esencia que tenemos: nos gusta ganar, nos gusta confrontar. Es parte del gen argentino eso. Lo tenemos en la sangre incorporada, el argentino se desvive por el fútbol. Vos mirabas cómo se fue la selección de Francia y parecía que se fueron de un picnic cuando terminó el partido. Ayer (miércoles) mismo los ingleses se van, pero sin hacer drama. Nosotros por el fútbol, qué sé yo, lo sentimos, damos la vida, es algo increíble esto. Por eso creo que no lo hicieron a propósito (al friccionado primer tiempo), sino que dijeron: ‘mirá, acá estamos y jugamos como se debe de jugar una final del mundo’”, completó.

Tras ese primer tiempo peleado, el complemento presentó un panorama totalmente diferente y Argentina mostró su mejor versión futbolística. “Ni el inmerecido gol que hizo (Anthony) Gordon de Inglaterra te bajonea, ni eso pudo con Argentina. El juego de Argentina fue impresionante; como jugó, se asoció y las situaciones que generó. Porque a veces tenés el balón, pero no llegás a posición de gol. Tuvimos 6 o 7 opciones de gol en el segundo tiempo. El arquero inglés sacó dos o tres pelotas impresionantes. Y los palos también, como en el cabezazo de Mac Allister. Entonces vos decís: ‘pucha, no vamos a hacer un gol más’. Hasta el segundo gol, el último, pega en el palo, después va a la derecha, la agarra Messi, tira al centro y Lautaro (Martínez) hace el gol”, reconoció.

A continuación, Flotta destacó el aporte de Messi para clasificar a su tercera final en la Copa del Mundo. “No es fácil y aparte, a su edad. Vos fijate que con poco le alcanza, ¿no? Se tira a la derecha y cada vez que interviene genera situaciones de gol. Sin jugar, porque en los últimos dos partidos jugó con muchas intermitencias. Pero juega 10 minutos y te alcanza porque te crea dos o tres opciones de gol. O fijate a Lautaro, ¿dónde tira al centro? Atrás de los centrales. Pero es notable, lo de Messi es notable. Ya está, sin duda. No me gusta comparar, ¿no? Pero con Maradona es el mejor jugador de la historia argentina”, sentenció y lo calificó como un “mago” o “un extraterrestre”.

Por otra parte, el experimentado DT opinó de la postura de Tuchel y el seleccionado inglés, una vez que estuvo en ventaja, cuando cedió terreno y pelota a los dirigidos por Scaloni. “Tuchel hizo los cambios, se metió muy atrás con un 5-4-1. Pero el problema es que no contragolpeó nunca. Y después hay algo increíble, porque amontonaron defensores. Una cosa es defenderte y otra amontonar gente. Inglaterra amontonó gente porque Argentina lo desbordó por todos lados. Algo que a mí me llamó muchísimo la atención: los centrales, más con los dos que puso cuando hizo línea de cinco, miden más de 1.85 metros y sin embargo a Argentina le cabeceó cuatro veces en situación de gol. Dos de McAllister y el gol de Lautaro. O sea, tuviste muchas opciones de gol tirando centro”, describió.

Y marcó errores puntuales de la última línea inglesa: “Vos sabés lo que tenés que hacer cuando la pelota está afuera: tenés que tener marca primero y pelota, las dos cosas: tenés que tener referencia, porque si vos no mirás a quién está atrás tuyo, te puede cabecear si la pelota te sobra, como pasó. Pero no pasó una vez, pasó varias veces. Esto igual no va en desmedro de cómo jugó Argentina porque lo desbordó”.

En otro orden, Bicho Flotta consideró que “se demora la entrada de Lautaro” Martínez y aclaró que lo dice “ganando” y ya clasificado a la final del Mundial. “Creo otra vez, si escuchamos los audios, que se demora la entrada de Lautaro. Creo otra vez que se demora. Van a decir que Lautaro y Julián (Álvarez) no pueden jugar. ¿Cómo? Cuando entraron ayer y al partido anterior, Argentina dio vuelta al resultado (ante Suiza). Ahora lo dio vuelta de vuelta al resultado. Porque Julián jugó ayer de entrada tirado como volante izquierdo. No jugó en punta. Entonces hizo casi un 4-4-1-1. Entonces tenés que fijarte las cosas a veces como son, ¿no? Yo creo que el Lautaro Martínez debe tener un lugar. No sé de qué manera, pero tiene que tener un lugar”.

De todas maneras, el DT se preguntó: “¿Qué le vamos a decir a Scaloni? Es el mejor entrenador. Es decir, por los resultados, es el mejor entrenador. Esta selección es la mejor. Aparte, ¿qué vamos a exigir? ¿Quién le vamos a decir? ¿Qué le voy a decir yo a Scaloni? Sí puedo tener el pensamiento propio, ¿no?”.

De cara al partido del domingo a las 16 ante España en Nueva York, el entrenador dijo que “ahora vamos a ver si podemos lograr la cuarta, como dice la canción”. Y sumó: “Vamos a estar bien, vamos a ver. Dios quiera, podamos festejar”.

Luego de tantas emociones, Flotta destacó las características del equipo dirigido por Scaloni para revertir situaciones adversas. “Ya lo demostró reiteradamente en estos tres partidos, que es un equipo de carácter. Tiene un corazón impresionante. Yo lo dije en una frase la otra vez, que cuando no hay piernas, te corren con el corazón estos tipos. La verdad, es un equipo ganador. Porque vos cuando llegaste arriba de todo te aflojás, siempre: conseguiste lo máximo, ser campeón del mundo, y estos chicos van por más, no se conforman, la verdad son extraordinarios.

Acerca del festejo de los jugadores que incluyó una bandera por las Islas Malvinas, el DT manifestó: “No creo que la FIFA sanciones a los jugadores, sino se apercibirá a la AFA. Pero, aparte, nos gustó a todos. Tiene huevos hasta para eso estos jugadores”.

De cara a la definición con el último campeón de la Eurocopa, el entrenador describió al seleccionado ibérico: “España se caracteriza más bien por la posición de la pelota, pero es un equipo muy prolijo y cuidado, muy difícil, porque lleva 37 partidos sin perder. Ha hecho un trabajo espectacular, sin grandes nombres, porque no tiene grandes nombres. Tiene a Rodrigo en el medio... Es un equipo para tener cuidado pero a mí si a mí me decían los dos yo también prefería a España para la final. Me parece que te da más lugar que Francia, un equipo más contragolpeador, más abierto, pero más contragolpeador”.