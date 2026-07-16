Copa Argentina: con el estreno oficial de Arruabarrena, Boca enfrenta a Sarmiento de Junín

Boca enfrentará este jueves a Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina. Será desde las 21.45 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Newell’s Old Boys de Rosario, en un partido que marcará el comienzo del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como director técnico Xeneize.

Si bien el Vasco tuvo un estreno con triunfo por la mínima expresión ante Athletico Paranaense, tendrá ante el Verde su primera prueba oficial y buscará dar un buen primer paso en las competencias que le quedan por delante en la temporada 2026.

En esta ocasión, el DT no podrá contar con el paraguayo Adam Bareiro y Tomás Belmonte, ambos lesionados. Pero también sabe que podrá contar con el lateral derecho, Leandro Lozano, el único refuerzo que puso la firma.

Mientras tanto espera por la confirmación de otras dos incorporaciones: Álvaro Montero y Sebastián Villa, quienes todavía no firmaron sus respectivos contratos con el Azul y Oro.

Del otro lado estará el equipo dirigido por Facundo Sava, el DT que guió a Patronato a la consagración histórica en la Copa Argentina 2022. El Colorado intentará comenzar bien la segunda parte del año y mejorar lo hecho hasta acá: Sarmiento está 28º en los promedios y 21º en la tabla acumulada, lo que complica sus aspiraciones de mantener la categoría.

Probables formaciones:

Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Alan Velasco, Tomás Aranda, Leonel Flores; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Sarmiento: Thiago Ayala; Thiago Santamaría, Renzo Orihuela, Juan Insaurralde y Nicolás Pasquini; Cristian Zabala, Elián Giménez, Gabriel Díaz, Julián Contrera, Junior Marabel y Santiago Salle. DT: Facundo Sava.

Árbitro: Nazareno Arasa

Estadio: Marcelo Bielsa (Rosario)

Hora: 21.45

TV: TyC Sports