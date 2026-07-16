Copa Argentina: Racing goleó a Defensa y Justicia y avanzó en el debut de Vojvoda

Racing goleó a Defensa y Justicia por 4 a 1 en el estadio Centenario de Quilmes e inauguró con la clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina el ciclo de Juan Pablo Vojvoda como director técnico. Este jueves, La Academia avanzó de ronda ante el Halcón de Varela, que también estrenó DT: Julio Vaccari. Su próximo rival será Belgrano de Córdoba.

Los goles del triunfo Académico fueron convertidos por Matko Miljevic, Marcos Rojo –de penal–, Santiago Sosa y Adrián Martínez, quien también falló un penal. Para el Halcón de Florencio Varela descontó Leandro Fernández.

El inicio del partido resultó determinante para la Academia, que impuso su ritmo desde el pitazo inicial. Apenas transcurridos cuatro minutos, una acción colectiva cerca del área rival abrió el marcador. Matías Zaracho lideró la ofensiva y, tras una serie de toques que involucraron a Santiago Sosa y Luis Espino, la pelota terminó en los pies de Matko Miljevic. El mediocampista se perfiló y sacó un remate preciso desde la medialuna, lo que desató la celebración temprana entre los hinchas de Racing y marcó el partido rápidamente cuesta arriba para el Halcón.

Defensa y Justicia intentó responder al golpe inicial con insistencia ofensiva. Juan Manuel Gutiérrez dispuso de dos ocasiones claras, mientras que Agustín Hausch sumó otro intento que no logró inquietar seriamente el arco defendido por Facundo Cambeses. La Academia, sin embargo, supo sostener la presión y esperó el momento adecuado para volver a golpear.

El segundo tanto llegó pasado el primer tercio de la etapa inicial, en una jugada que encendió la polémica. Un avance de Ezequiel Cannavó fue detenido con falta dentro del área por Hausch, cuando el lateral derecho de Racing fue sujetado del brazo y cayó en plena acción ofensiva. La intervención del árbitro Pablo Dóvalo no dejó dudas: penal para Racing. Marcos Rojo asumió la responsabilidad y, con un remate potente y elevado, estableció el 2-0 a los 32 minutos. Así, la primera parte concluyó con ventaja sólida para los de Avellaneda, que supieron sacar rédito de su eficacia.

Ya en el complemento, Defensa y Justicia mostró una reacción esperada. El descuento llegó por la banda izquierda, tras una jugada bien elaborada. Máximo Rodríguez envió un pase al centro que encontró a Leandro Fernández en posición ideal para definir con categoría y achicar la diferencia a los 51 minutos. El tanto devolvió emoción al encuentro y forzó a Racing a redoblar esfuerzos para no perder el control del trámite.

En ese contexto, Racing no tardó en recuperar la tranquilidad. Apenas siete minutos después del descuento, la Academia elaboró una de las mejores jugadas colectivas del duelo. Un centro al área de Zaracho encontró la cabeza de Santiago Sosa, quien estiró el resultado el 3-1 a los 58 minutos, cortando cualquier intento de remontada por parte del Halcón. Con la diferencia restablecida, el conjunto de Avellaneda pudo administrar el desarrollo y mantener la distancia en el marcador, consigna Infobae.

La segunda parte ofreció además una nueva polémica en el área de Defensa y Justicia. A la salida de Lautaro Amadé, una pelota quedó servida para Santiago Solari, quien intentó definir ante la resistencia de Damián Fernández. Tras dos remates consecutivos y la intervención de la mano del defensor, el árbitro volvió a señalar penal. En esta ocasión, Adrián Martínez se hizo cargo de la ejecución, pero su remate fue despejado por Lautaro Amadé y la pelota terminó en el tiro de esquina, sin alteraciones en el marcador. En el tramo final, Martínez se reivindicó del penal atajado y sentenció el triunfo con una goleada 4-1 final.